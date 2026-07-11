Sidra Contrueces se corona como la mejor sidra de Asturias en el Festival de Nava, abarrotado de público: "Da cuenta del amor que hay por ella"

Sidra Contrueces, de Gijón, es la mejor sidra de Asturias de la 49.ª edición del Festival de la Sidra de Nava. El caldo del llagar gijonés fue elegido este sábado como el mejor de todos en la cata a ciegas celebrada con los seis llagares finalistas de los 31 que han participado. Una competición muy apretada en su tramo final, con las puntuaciones parecidas, que dejó a La Llarada, de Tineo, como segunda clasificada y a Camín, de Gijón, en la tercera plaza. La cita fue todo un éxito de asistencia, con la plaza Manuel Uría abarrotada de vecinos y turistas para la degustación gratuita de sidra y todas las actividades con las que disfrutar de la bebida asturiana y su cultura.

Los nervios y la incertidumbre se mantuvieron hasta el último momento del concurso, cuando el alcalde de Nava, Juan Cañal, y el presidente del jurado, Víctor Fernández, destaparon la botella clasificada como la muestra número 6 para descubrir la etiqueta de Sidra Contrueces, que puso al multitudinario público a aplaudir. En el podium también se situó la mejor sidra del concejo naveto que, este 2026, recayó en el llagar Viuda de Corsino.

Así fue la emocionante y multitudinaria cata a ciegas para elegir la mejor sidra de Asturias / S. Arias

"Estamos muy contentos", celebró el Regidor al término del certamen. "Ver la plaza así, llena de gente con visitantes de todas partes de España impresiona, y eso da cuenta del amor que hay por ella gracias a la difusión y trascendencia que está teniendo el festival. Es algo que se está notando", añadió Cañal.

El jurado valoró las seis muestras finalistas en tres categorías, una visual, otra olfativa y otra en gusto. "Buscamos el color amarillo 'pajizo', que deje una capa blanca cuando giramos el vaso", apuntó Loreto García, miembro del jurado compuesto también por Gumersindo Martínez, José Alberto Ramos, Marta Roldán y el citado Víctor Fernández. La sidra fue escanciada por Laura Ovín, pregonera junto a su hermana Susana de la presente edición.

"Miramos que el olor sea limpio, que no huela a agua estancada y ver unas reducciones que buscamos", destacó el jefe del jurado. También la enóloga Roldán señaló que "buscamos los sabores, que tenga prevalencia el ácido y, muy importante, el amargo, el secante que deja la sidra asturiana y también que no tenga defectos en boca ni dulce, por ejemplo".

El propio jurado reconoció en el transcurso del certamen lo difícil que era realizar la cata dada "la alta calidad" de las sidras que llegaron a la final. Así lo comentó el presentador del acto, Marco Orviz, quien explicó la dinámica del proceso y mantuvo a todos informados con las puntuaciones, que iba registrando en una pizarra Juan Antonio González.

Degustación gratuita

En el descanso entre las dos fases de cata a ciegas, el Grupo de Coleccionismo Sidrero "Sidrastur" entregó el premio a la "Etiquetina más guapina", que fue para el llagar Muñiz, de Siero. Lo recogió Pedro Pardo en representación de los propietarios. La actividad no paró en la plaza Manuel Uría, donde hubo una degustación gratuita de sidra de los llagares Cortina de Villaviciosa y Quelo y Muñiz, de Siero.

No cabía un alfiler y a los navetos se sumaron numerosos asturianos y visitantes de otras partes de España como el extremeño Álvaro Jaramillo, "de quedada en Nava con unos amigos que viven aquí para disfrutar de la sidra, que sienta muy bien con este calor", dijo el joven. También Carmen Loreto y Antonio García acudieron desde Oviedo "a disfrutar el día en una de las fiestas más representativas de Asturias".

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Todo ello animado con música de bandas con las que el ambiente se fue caldeando conforme avanzaba el mediodía, con las calles y establecimientos hosteleros de Nava de bote en bote para la celebración del Festival de la Sidra que, este 2026, ya tiene a su mejor caldo, Sidra Contrueces de Gijón.