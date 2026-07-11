El Vaporín llega a tiempo para el Carmen

El Vaporín ya está en San Esteban. El mítico remolcador "San Esteban" del puerto de Muros de Nalón, la embarcación más antigua de España, atracó este viernes en el muelle, donde permanecerá 10 días para llevar la talla de Nuestra Señora del Carmen en la procesión marinera del próximo día 16, así como para dar paseos por la ría. El Vaporín, propiedad en la actualidad de Industrias Ferri S. A., fue recibido por una multitud, cuya llegada se celebró con voladores desde una lancha.

El alcalde de Muros, Celestino Novo, y la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. / .

"Me ha parecido muy bonito, me comentaron que llegaba y me acerqué por curiosidad y la verdad es que es muy emocionante recibirlo", comentó Alicia Collado, visitante de Madrid que asistió al amarre de El Vaporín, construido en 1902 en los astilleros Philip & Son de Dartmouth (Inglaterra) con el nombre de Venture. Comenzó como pesquero y en 1907 fue transformado en remolcador por la Sociedad General de Ferrocarriles Vasco-Asturiana y asignado al puerto de San Esteban.

El capitán, Aitor García, conversa con Javier Menéndez, de San Esteban Náutico. / .

En la localidad tuvo actividad hasta 1970 como transporte de carbón y, hace unos años, El Vaporín fue adquirido por el grupo Ferri, que lo ha reparado por completo y lleva dos años poniendo el remolcador a disposición de San Esteban durante las fiestas, que se celebrarán del 16 al 19 de julio.

A la derecha, el público recibe a El Vaporín. / .

En una visita anual que genera mucha alegría entre los vecinos, El Vaporín más que un barco es un elemento de la historia e idiosincrasia de la localidad. De ahí la visible emoción del alcalde, Celestino Novo, al recibir el barco junto a la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez. "El Vaporín es la pata que nos falta en esta mesa, tenemos las grúas, los cargaderos, las tolvas, es historia de lo que vivió este pueblo", afirmó.

La llegada del remolcador llenó de satisfacción a los vecinos, quienes confían en que El Vaporín continúe siendo el barco principal de la procesión del Carmen. Ello es posible gracias a un protocolo de colaboración entre la consejería de Cultura, el Ayuntamiento e Industrias Ferri para que la ciudadanía pueda disfrutarlo en estas fechas.

A ello se refirió la consejera, quien aseguró que "la voluntad es continuar con esta colaboración". Asimismo, apuntó "la buena disposición" de la propiedad a traer El Vaporín cada año desde Vigo a San Esteban: "Comprenden perfectamente la importancia que tiene para el pueblo y para Asturias que pueda participar cada año, que pueda regresar este patrimonio industrial tan importante que forma parte de la identidad de la cultura del pueblo".

La embarcación arribó con algo de retraso a puerto desde Gijón, donde fue botado tras un largo viaje por carretera desde Vigo. "Tuvimos que montar la cabina, la chimenea y el palo de luces y eso nos retrasó un poco la maniobra, pero salió todo perfecto", indicó el capitán Aitor García, quien trajo el remolcador a una velocidad de entre 8 y 9 nudos.

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El Vaporín está de vuelta en el puerto desde donde navegó durante décadas, convirtiéndose en un referente de la localidad, que no olvida el sueño de adquirir el remolcador para ser parte del conjunto de patrimonio de San Esteban.