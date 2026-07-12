Nava vence al calor con una multitudinaria comida en la calle que cerró el Festival de la Sidra de Nava: "Disfrutamos mucho de este encuentro"

Bajo un sol abrasador, pero prevenidos con toldos, jaimas y cualquier elemento para darse sombra, cerca de un millar de vecinos de Nava se echaron a la calle, por tercer año consecutivo, con un ritual festivo que se consolida. La comida popular, con las mesas instaladas en la plaza Manuel Uría y en las calles adyacentes, fue de nuevo multitudinaria. No faltaron los platos típicos de estas actividades, mucha sidra y bebida para refrescarse e hidratarse, además de ganas de aprovechar el Festival de la Sidra hasta el último minuto.

"Disfrutamos mucho de este encuentro. Nos juntamos los de la casa y amigos y nos presta”, destacó Daniel Carillo, acompañado en su mesa por Luisma Fernández, Pablo Álvarez, Eren Arboleya, Alba Arboleya, Adrián García, Jessica Rodríguez, Lucía Borragán, María Corte e Itxaso Clavo. En su caso les tocó la mesa en la plaza frente al Ayuntamiento, donde más cascaba el sol. "Ya venimos preparados para estar a la sombra, lo hacemos desde el primer año", confiesa Adrián García. “Era algo muy necesario que hubiera una comida para disfrutar más la fiesta durante el día, más que tanta actividad por la noche", coincidieron en señalar.

¿Y cuál es el menú obligado para un día festivo como este? “Pues empanada, tortilla, carne empanada, bollos, y en nuestro caso hasta una paella”, indicaba Vanesa Carbajal, acompañada por Tino Conde, Loli Santiago, Cristian García y Cathy Temprana. También en la plaza Manuel Uría les tocó resguardarse del sol. "Aprendimos la lección, el año pasado pasamos mucho calor, este año ya traemos sombrillas y demás para estar más frescos", cuenta Temprana.

Lara González y Ángel Montes integran una pandilla de unos 20 jóvenes que se reúnen para comer. Y que quieren aprovechar al máximo el Festival de la Sidra de Nava. Salieron hasta tarde el sábado, pero de domingo ya estaban cumpliendo con esta tradición, que ha sido muy bien recibida. "Que siga muchos años más", desearon.

Algunos chavales, como Mateo García, Marco Galindo y Miguel Redondo tiraron de ingenio junto a su grupo de amigos para plantarse con un carretillo en pleno centro de Nava, ya en una calle de sombra, transportar ahí la sidra y mantenerla fría al rellenarlo de agua y hielo. "Es mucho más cómodo para llevarla y aguanta bien la temperatura. Se nos ocurrió para no tener que llevar tantos baldes”, comentó Redondo.

Familias y grupos de amigos, adultos y más jóvenes. Nadie se quiso perder un encuentro que se celebró a partir de las dos y media de la tarde, justo nada más terminar la subasta de la sidra ganadora este año en el certamen, que fue Sidra Contrueces, y que se llevó por 1.900 euros Alejandra Venegas, de la Sidrería La Montera de Gijón. El dinero recaudado irá destinado a un fin benéfico, para la fundación "El Sueño de Vicky", que trabaja en la lucha contra el cáncer infantil.

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Y aún quedó tiempo para la música del VIII Encuentro Coral Villa de la Sidra, organizado por la Sociedad Coral de Nava "Allegro", acompañados del "Coro Minero de Turón" y "Coral Najerense" desde La Rioja, en la Iglesia San Bartolomé.