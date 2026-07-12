El reto cumplido del sierense Jonathan Trabanco, que se impone por primera vez en el Concurso de Escanciadores de Nava: "Esto es como ganar la Champions, todos quieren triunfar aquí"
La prueba del certamen regional se celebró con 28 participantes y sorpresas entre los primeros puestos
Instantes antes de concursar, de que le tocase subir a escanciar a los soportales del Ayuntamiento de Nava, Jonathan Trabanco confesaba sus ganas de triunfar en esta prestigiosa prueba. Tres veces había quedado segundo, una de ellas justo detrás de su tía Loreto García, popular hostelera. Y en esta edición, la número 49 del Festival de la Sidra de Nava, Trabanco dio la sorpresa y logró imponerse.
"Ganar este concurso es como ganar la Champions. Se recuerda siempre y tiene un impacto tremendo. Todo el mundo quiere ganar en Nava, aunque el campeonato regional tenga más pruebas", resaltó tras celebrar con mucho entusiasmo la victoria.
Esta vez "eché sidra súper a gusto, era una sidra nueva que desconocía, pero que se escancia muy bien y no se me marchó del vaso en ningún momento", explicó. Cuando caía "ya sabía que iba por buen camino y el jurado me lo confirmó", relata este vecino de 39 años de Pola de Siero, que trabajó en su día en la hostelería en el negocio familiar (su madre regenta Los Portales en Pola de Siero y su tía llevó mucho años El Madreñeru). Ahora es soldador, pero que lleva 24 años participando en el Concurso de Escanciadores. “Gané dos veces en Gijón, tres en Pola de Siero, un par en Villaviciosa, o también en Navia o Tapia, pero me quité por fin el peso de triunfar en Nava”, subraya.
Una prueba con sorpresas
Fue un concurso especial y con sorpresas, en una mañana marcada por el calor, que condicionó en parte las cerca de dos horas y media de desarrollo del certamen. Participaron 28 escanciadores y los favoritos se quedaron esta vez fuera del pódium. Porque en lo más alto a Trabanco le acompañaron Antonio Sorca, de la Sidrería El Portal de Villaviciosa, y Guillermo González, de El Bosque en Oviedo. Los otros puestos destacados desde el cuarto hasta el décimo fueron para Jorge Vargas (La Montera), Pablo Suárez (Tierra Astur), Wilkin Akiles (La Montera), Salvador Ondó (Tierra Astur), Pelayo Rodríguez (La Montera), Isabella Padrón (El Chaflán) y Alejandra Venegas (La Montera).
En cuanto a otros reconocimientos recayeron en Isabella Padrón, ganadora sub-25, la Sidrería La Montera en el apartado de equipos, y en Ángel Martínez, de la Sidrería Dominganes de Nava, como el mejor escanciador local.
"Ha tenido un nivel muy bueno el concurso. Mirabas el chorro y en muchos decías que excelente. La perfección no existe, pero el nivel fue muy alto. Y el pódium ha tenido novedades, con los que vienen por atrás, que intentan avanzar, y eso anima mucho en el concurso", explicó Laura Ovín, integrante del jurado y ganadora del certamen regional en el año 2000.
Su hermana Susana Ovín, que ganó el Concurso de Escanciadores de Asturias en 1999, 2004 y 2005, Nicolás Expósito, que se impuso en 1995, y Aladino Ardura, que lo hizo en 1997, completaron el jurado que valoró todos los aspectos que se puntúan y penalizan a la hora de escanciar. Y que ensalzó mucho el alcalde de Nava, Juan Cañal, que fue quien cerró el concurso.
Adrián Barbón, presidente del Principado, estuvo presente también en el certamen. Lo hizo acompañado del alcalde de León, José Antonio Díez. Ambos disfrutaron de la emoción de un concurso que aún tiene más pruebas regionales para decidir su ganador, si bien Nava es una plaza distinta, destacada en el calendario para todos sus participantes.
"Es muy especial, quien gana en Nava es casi como conseguir un título", enfatizó el alcalde del concejo, Juan Cañal, que tuvo un recuerdo también para "Tito el Fontaneru", "vecino muy vinculado al mundo de la sidra y que ha fallecido justo este fin de semana, coincidiendo con el Festival de la Sidra de Nava", apuntó.
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