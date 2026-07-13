La nieve de Rolamuela de Quirós desaparece con la ola de calor

Durante siglos los vecinos de los pueblos quirosanos del sur del concejo contemplaron durante todo el año la nieve acumulada en el trabe de Rolamuela, en el macizo de Ubiña. A 1.600 metros de altitud, a los pies de una gran grieta cercana a los Güertos del Diablo se acumulaba la nieve siempre. Desde hace unos años y debido al cambio climático este fenómeno natural se desvanece en estos veranos tan calurosos.

A mediados del mes pasado todavía se podían ver varias toneladas de nieve formando una gran lengua pegada a las paredes calizas. Este fin de semana pasado apenas era una insignificante mancha. Cuentan los viejos vecinos cómo "más antis había nieve todo el año". Entre el pico Ranchón (2.152 metros) y el Güerto del Diablo Sur (2.133 metros) una cicatriz caliza baja verticalmente hasta el fondo del macizo. Allí, en los tiempos que nevaba, se iba acumulando la nieve que descendía por el Canalón de Rolamuela. Una zona de sombra perpetua, al lado de la Sima del Trabe, ayudaba a que se mantuviera la nieve.

En tiempos en que la medicina tenía un porcentaje muy alto de uso de plantas y remedios naturales, esa nieve se recogía por parte de los vecinos, en verano, para aliviar alguna dolencia. También era usada para rebajar fiebres o dolores fuertes. Iban con lecheras u otros recipientes de madrugada para evitar que se derritiera antes de llegar a casa.

Esta acumulación de nieve provocaba problemas a los ganaderos de la zona. Las vacas solían meterse por las grietas que dejaba la nieve, unos pasillos anexos a las paredes calizas donde el ganado se metía a "moscar" en los veranos. Esta costumbre de los animales ocasionaba muertes de vacas por aprisionamiento, había poco espacio y eran muchas las reses que pretendían entrar a esa zona fresca: algunas morían. Los ganaderos después de repetirse esos sucesos decidieron cerrar con alambre la zona.

Además de la sombra perpetua de la zona también influían en la conservación de la nieve las corrientes frías de aire del Trabe de Rolamuela, una sima de 2.800 metros de desarrollo horizontal, el mayor del macizo de Ubiña y 624 de desarrollo vertical, en segundo lugar, detrás de la Torca de Cuapalacio, con 666 metros. Una cavidad con una gran boca explorada por el Grupo de espeleología Gorfolí entre los años 1985 y 1994.

En el macizo de Ubiña existe un buen número de simas y cavidades exploradas por distintos grupos de espeleología, hay trece de ellas que se consideran más importantes por sus dimensiones, son aquellas que tienen más de cien metros de desarrollo horizontal y doscientos de desarrollo vertical.

En alguna de estas simas han aparecido restos humanos y de animales. En 2013 los espeleólogos hallaron los restos de dos linces boreales, uno de ellos en muy mal estado. La Universidad de Oviedo se hizo cargo de su estudio, al igual que al año siguiente con los restos de un varón entre 16 y 18 años que habría vivido entre el 1900 y 1800 antes de Cristo, en la época de transición entre el Neolítico y la Edad de Bronce.

Hombre y animal se encontraban en la misma sima, de difícil acceso, situada a 1900 metros de altitud, en la Paré de los Cinchos, en el concejo de Quirós. Fue bautizada como la "Cueva del Gato veto", que es la denominación quirosana de los linces. Animales que fueron cazados durante el siglo XX, hasta los años 50 para vender la piel, y de los que en épocas posteriores hubo algún avistamiento puntual por los lugareños. La datación calcula que tienen una antigüedad de 1.700 años.

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Los linces boreales desaparecieron, los urogallos son una especie en gran peligro de extinción según los datos de conteo hechos los últimos años, la nieve apenas aparece en los inviernos. El cambio climático afecta en todo sitio y lugar, las nieves perpetuas que se acumulaban en Rolamuela tan solo llegan a principios de julio, cuando hace décadas permanecían todo el año. Un ejemplo más del nuevo escenario climático.