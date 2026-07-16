El Carmen de Muros, contra viento y marea: los fieles aprovechan una ventana de buen tiempo para salir al mar con la Virgen en "El Vaporín"

"La Virgen del Carmen siempre sale en procesión". Los fieles lo tienen claro en San Esteban, en Muros de Nalón, donde muchos consultaban este jueves el parte meteorológico cada poco ante el temor de tener que cancelar la procesión marinera por la alerta de tormentas. La esperanza nunca se perdió y aunque la misa comenzó bajo truenos y rayos en el templo parroquial, se hizo la luz para sacar la talla en procesión en una multitudinaria jornada que llenó de turistas y visitantes la localidad.

"Es muy bonito y emocionante ver la pasión que tienen y cómo le cantan vivas a la virgen, nos ha gustado mucho venir", señalaba Nuria Castellano, turista de Madrid, que disfrutó con la familia de la fiesta mientras pasan unos días por la zona.

La celebración comenzó en la iglesia con la asistencia del presidente del Principado, Adrián Barbón, quien recibió de manos del alcalde, Celestino Novo, el bastón de mando del municipio. También le acompañaban el presidente y la vicepresidenta de la Junta General, Juan Cofiño y Celia Fernández, así como los regidores de Pravia, David Álvarez, Cudillero, Carlos Valle, y Soto del Barco, José Manuel Lozano.

Así fue la multitudinaria procesión del Carmen en San Esteban, en Muros de Nalón / Sara Arias

Tras el oficio, con una masiva eucaristía, salieron en procesión con la imagen acompañada por las gaitas de la banda "Villa de Avilés" hasta el muelle, donde la talla embarcó en «El Vaporín», el antiguo remolcador del puerto que es el barco más antiguo de España.

La procesión marinera navegó hasta la desembocadura de la ría del Nalón acompañada de varias embarcaciones que hacían sonar las bocinas al paso de Nuestra Señora del Carmen. También en la vecina localidad de La Arena, en Soto del Barco, hicieron sonar la sirena de la rula al paso de la talla, muy venerada en los puertos de mar.

Allí, se realizó la ofrenda floral por los marineros fallecidos y la procesión volvió de regreso al puerto murense. Las fiestas siguen este viernes con mercado medieval, juegos infantiles, fiesta de la espuma y verbena con "Tekila". El sábado 18 será el reparto del bollo y el Carnaval de Verano para despedir el Carmen, el domingo, con el mercado medieval.

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El tiempo permitió a los devotos de San Esteban sacar a su Virgen del Carmen en procesión, a la que "celebramos todo el año, pero hoy es un día especial, se vive intensamente", concluyó la vecina, Josefina Méndez.