Paula Bastián, de 32 años, se corona en Sariego con la mejor sidra casera de Asturias: "No hay más secreto que trabajar con mimo y usar manzana de las fincas de casa"

La sidra artesana, la que lleva la impronta de la elaboración pausada y con mimo, al calor de los llagares familiares, tiene solera y pasa de generación en generación en Sariego. La capital del concejo, Vega, festejó en la tarde de ayer una nueva edición de su Concurso de Sidra Casera, y ya van 29 ediciones, consolidando el certamen más antiguo de Asturias.

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Ideado por el ya fallecido alcalde Emilio Blanco, fue el primero que se puso en marcha en el Principado y desde entonces ha servido como motor para mantener viva la tradición en muchas casas a lo largo de las parroquias sareganas. Buen ejemplo de ello ha sido la ganadora de este año, Paula Bastián, de 32 años y generación más joven de un llagar que llegó a ser profesional: Sidra la Vizcaína. El trabajo se mantiene ahora en el ámbito familiar, en el que el pionero ya fue "el bisabuelo, y desde entonces todos hemos colaborado en la elaboración en casa", explica la flamante ganadora. No en vano "ya me presentaron con seis años en representación de la familia", rememora, y el buen hacer se extiende a toda la saga: otro palo presntado por su familia se alzó con el segundo premio. No hay más secreto que "trabajar con mimo y mejorar todo lo mejorable a lo largo de los años en el llagar, con prensa nueva y manzana de las fincas de casa", asegura.

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En tercer lugar se clasificó Jorge Arboleya, de La Cuesta, tras una larga sesión de pruebas con un total de 25 participantes a cargo del jurado compuesto por Miguel Pontón, Juan Pérez, Sindo Martínez, Luis Ordás y Joaquín Fernández.

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No fue una decisión fácil, porque como coincidieron en señalar, los caldos de este año "tienen todos mucho nivel", fruto de "un trabajo minucioso que forma parte de nuestra identidad", resaltó el alcalde, Saúl Bastián. Porque en el concejo "cuando se acababa la sidra en una casa, se rellenaba de la pipa del vecino", y "con cada culín que escanciamos se establece una hermandad".

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Marcos Ramos escancia ante el jurado. / L. A.

Cada año, además, se presentan nuevas generaciones de elaboradores para dar continuidad a un trabajo de antaño, que ahora es patrimonio de la humanidad y que en Sariego se degusta con alegría y buen hacer.