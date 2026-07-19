Gerardo Fabián, alcalde de Cabranes: "Quienes vienen a vivir buscan un sueño; este es un concejo privilegiado en paisaje y como sociedad"

Gerardo Fabián Fernández (La Cotariella, 1979) se convirtió en alcalde de Cabranes en julio de 2014 y ha seguido en el cargo hasta hoy gracias al apoyo de sus vecinos en las sucesivas elecciones municipales. Con mayoría absoluta, aspira a repetir, tras ver crecer el concejo en estos últimos años.

-Ya ha anunciado que repetirá como candidato.

-Sí. Llevo en el recuerdo la ilusión de los primeros días y les sumo la experiencia, la confianza y la satisfacción que te dan los años. Veo la evolución a lo largo de toda una vida dedicada a Cabranes y me siento orgulloso y responsable de poder aportar todo lo que esté en mis manos. Cabranes, además de ser mi tierra, que disfruto cada día, es el lugar donde mi forma de entender lo público encaja de verdad y es compatible con mi desarrollo profesional, que no podría ser así en cualquier otro sitio.

-¿Qué balance hace de estos años de mandato?

-Todo el balance es positivo. El empeño en conseguir las cosas con la fuerza que te da ver los resultados o ver como se consiguen grandes y pequeñas cosas que espera la ciudadanía. Cabranes se reconoce hoy como un municipio que supo adaptarse a los cambios sin perder su identidad y tiene mucho futuro.

-¿De qué logros se siente más orgulloso?

-Del empeño en querer hacer las cosas bien y no rendirse nunca. En las situaciones más desfavorables desear y confiar en que las cosas se pueden hacer mucho mejor y se pueden conseguir con tesón. Creo que es precisamente eso, cuanta más adversidad te encuentras, más fuerte te hacen. Hemos conseguido estabilidad, y que muchísimas personas quieran venir a vivir aquí. Eso lo resume todo.

-¿Y objetivos sin cumplir?

-Hay muchísimas cosas pendientes. Un gran listado de infraestructuras por mantener y desarrollar. Algunas están tardando más de lo esperado y somos conscientes de que no se recibirán con gran entusiasmo porque ya son una deuda, pero sé que llegarán. Se tarda, pero con empeño, siempre se llega. También están los nuevos proyectos educativos, culturales, industriales, residenciales, y sobre todo, la garantía de trabajar desde el principio en buenos diseños, que se ejecuten bien y que cumplan lo que realmente se buscaba.

-Cabranes, del declive poblacional a ser un concejo pujante.

-Se consigue con una buena política a largo plazo, sin cambios. El cortoplacismo no es favorable para los proyectos importantes que en ocasiones se quedan por el camino. Tener unos objetivos claros y tiempo para desarrollarlos es la clave. El Cabranes que queremos se moldea con el tiempo adaptándolo a las nuevas necesidades de la población.

-Además aúnan una treintena de nacionalidades entre sus vecinos. ¿Qué buscan quienes llegan nuevos al concejo?

-Persiguen un sueño, y nuestra labor es hacer que la realidad sea lo más parecida a ese sueño. Vivir en un lugar privilegiado por su ubicación geográfica, su paisaje y su sociedad es lo que buscamos todos, pero cuesta un esfuerzo. Muy pocas personas de todas las que lo intentan consiguen quedarse, y los que lo consiguieron ya son dos de cada tres cabraneses en la actualidad.

-¿Qué necesidades se presentan con este nuevo panorama?

-Hay una demanda de vivienda real. Nos viene en el mejor momento el plan estatal de vivienda para conseguir ese desarrollo sostenible que esperamos. Se necesitan mejorar servicios atendiendo una población diferente a la que teníamos cuando se dotaron. Nuestra fortaleza es la capacidad de respuesta ante los cambios.

-¿Están satisfechos con el trato del gobierno regional?

-Esperaba mejores resultados concretos en carreteras, pero como decía al principio, los objetivos se persiguen hasta que se consiguen. En la próxima etapa espero que sea más favorable. Con el resto estamos muy contentos. Buena sintonía y respuesta, y se conocen en el camino personas maravillosas. Un concejo pequeño necesita al Gobierno regional para lo más básico y estamos bien atendidos.

-¿Puede seguir creciendo el polígono industrial?

-El techo industrial para un municipio pequeño con demanda de población debe pasar a ser un servicio básico. El vivero de empresas juega un papel muy importante para el asentamiento de población. Tenemos suelo industrial en el planeamiento y me encantaría verlo desarrollarse pronto.

-¿Y el turismo?

-El aumento del turismo en Asturias es ya una realidad y entre todos tenemos la responsabilidad de fomentar un turismo sostenible y de calidad adecuado a esta tierra. En Cabranes también se va notando despacio y es un sector que nos ayudará a seguir creciendo.

-¿Cómo evolucionó Cabranes en sus años en el Ayuntamiento?

-Podría resumir mi experiencia en dos décadas. La primera, desde el 2003 hasta el 2013 de la crisis, siendo concejal. Vivimos el Cabranes tradicional, el más rural, periodo durante el que se cubrieron las necesidades básicas y se construyó la base del bienestar del Cabranes actual. El lanzamiento de muchas inversiones en pocos años. La segunda década me tocó ya como Alcalde. Fue la entrada de nuevas culturas, nuevas residencias, la adaptación e integración de las sociedades, la organización eficiente del Ayuntamiento y los servicios y una apuesta por la convivencia.

-¿Y esta tercera década?

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-Esta tercera década que ya comenzó es un nuevo reto. El comienzo del desarrollo urbanístico de unidades diseñadas hace más de 20 años, una población cambiante que demanda vivienda y se esfuerza en residir en Cabranes. Es para mí la parte más bonita, la responsabilidad de ayudar a que Cabranes crezca realmente de manera sostenible, analizando cómo quieren los cabraneses que sea el concejo que queremos dejar a nuestros descendientes y apostando por ello. n