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Pravia calienta motores para el Xiringüelu, el 9 de agosto, con verbenas, fiestas, concierto de Los Berrones y pregón a cargo de Yedra Riesgo en los días previos

El programa arranca el 5 de agosto con la Proba de Sidra, a las 20.30 horas, en la Plaza Marquesa de Casa Valdés

EN IMÁGENES: En el Xiringüelu reina la fiesta y esta galería de fotos lo demuestra... ¡Si estuviste, quizás te encuentres!

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EN IMÁGENES: así ha celebrado Asturias el Xiringüelu 2024 / David Cabo

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Pravia

La Cofradía del Xiringüelu desvela el cartel con el programa festivo, que arranca el 5 de agosto con la Proba de Sidra, a las 20.30 horas, en la Plaza Marquesa de Casa Valdés (Plaza del Ayuntamiento). El 6 de agosto, desde las 17.30 horas, se celebrará el Xirinfantil en la plaza de la Colegiata y, a partir de las 22.00 horas tocan "Los buscavidas" y "Broken Lights" para amenizar la Fiesta de la Cerveza.

El pregón llega el día 7 a cargo de Yedra Riesgo Álvarez, historiadora y gestora cultural. Será a las 20.00 horas y después será el momento del Canto en común del Xiringüelu y del Himno de Asturias. En torno a las 20.30 horas se repartirán los bollos preñaos con el acompañamiento del grupo de baile "Brisas de Aguilar" y desde las 22.00 horas se podrá disfrutar de Los Berrones y la Banda de Pravia (Parque Sabino Moutas). A medianoche tocan la Orquesta Cuarta Calle y habrá DJ.

El 8 de agosto, desde las 19.00 horas, hay pasacalles por la Villa Praviana de la mano de la charanga Élite y a las 22.00 horas es la cena de las Peñas en los restaurantes de la villa y Corte Pravia. La medianoche la ameniza en el Parque Sabino Moutas Gmelsima DJ.

Dará inicio después "nuestro tan esperado domingo... ¡Popinazo 2026!", dice el programa. "Comenzaremos en la calle San Antonio y todos juntos caminaremos hacia el Parque Sabino Moutas donde en compañía de nuestra DJ, celebraremos la entrega de los premios a las mejores casetas del prau Salcéu", señalan los responsables del programa. Se entregará también el trofeo a la mejor decoración praviana y "todo el mundo está invitado a participar: locales comerciales, bares, fachadas de edificios, viviendas...".

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Y el 9 de agosto, al fin, comienza el Xiringüelu. Desde las 11.00 horas habrá pasacalles por Pravia y desde las 12.00 por el prau Ceda el Paso (Avilés), Élite (Sotrondio) y DGT (A Coruña).

Cartel con el programa del Xiringüelu.

Cartel con el programa del Xiringüelu. / C. X.

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