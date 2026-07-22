El yacimiento de la campa Cueiru, en Teverga, Belmonte y Somiedo, abre sus puertas para conocer "uno de los espacios de intercambio comercial más antiguos"

El grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo celebra una jornada de puertas abiertas este próximo viernes 24 de julio en el yacimiento arqueológico de la campa de Cueiru, uno de los "enclaves históricos" del Camín Real de la Mesa donde confluyen los concejos de Teverga, Somiedo y Belmonte de Miranda y se celebra una feria anual de ganado en verano.

La actividad se organiza bajo el formato de la Escuela de Territorio, "una iniciativa que convierte el patrimonio y la investigación en espacios de aprendizaje compartido, donde la comunidad participa activamente en la generación y transmisión del conocimiento sobre su territorio", explica el grupo de arqueólogos en la invitación a la jornada de puertas abiertas.

La actividad se desarrollará entre las 11.00 y las 14.00 horas de este próximo viernes e incluirá talleres participativos para todas las edades. Se puede acceder desde varios puntos a través del Camín Real de la Mesa, desde Taja, en Teverga, desde el puerto de San Lorenzo, en Somiedo, y desde Montovo, en Belmonte de Miranda.

Vista aérea de la campa Cueiru, en el Camín Real de la Mesa. / G. LL.

Los asistentes podrán convertirse en "arqueólogos por un día colaborando en algunas tareas de excavación y descubriendo cómo trabajan los arqueólogos para recuperar, identificar e interpretar los materiales hallados durante la excavación". Además, después habrá un almuerzo para todos los participantes.

La participación en la jornada de puertas abiertas es gratuita, aunque es necesario confirmar la asistencia llamando al teléfono 622643317 o mediante un correo electrónico a asociacionllabores@gmail.com. Además, recomiendan acudir con ropa cómoda, calzado adecuado para terreno de montaña y agua. La comida será ofrecida por la organización al término de los talleres y actividades a todos los asistentes.

Hallazgos en Cueiro

El grupo de investigación lleva varias campañas trabajando en el yacimiento con las que han podido documentar distintas fases de ocupación del lugar y aportar nuevas evidencias sobre el posible origen medieval de la histórica feria de Cueiru, "uno de los espacios de intercambio comercial más antiguos conocidos en el noroeste peninsular".

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La campaña arqueológica de Cueiru está impulsada por el grupo de investigación LLABOR _ Social LANDScapes de la Universidad de Oviedo y cuenta con la colaboración de la Asociación LLABORES, la Xunta de Montoubu y la Parroquia Rural de Taxa. Los trabajos reciben el apoyo de la Consejería de Cultura, Política Llingüística y Turismo del Gobierno del Principado de Asturias, del Ministerio de Ciencia e Innovación, a través de la Agencia Estatal de Investigación (proyecto ENCOMI) y del programa europeo Interreg Sudoe, mediante el proyecto CulturMonts.