La Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, arranca su 37.º edición con gran afluencia y muchas ventas: "Es un éxito rotundo"

Con mucha afluencia de público y, sobre todo, muchas ventas. Así comenzó este jueves la XXXVII Feria de la Conserva de Candás, en Carreño, con un animado ambiente y 18 empresas del sector que no pararon de dar salida a tarros de bonito del norte, anchoas o las conocidas como gulas. Además, en esta ocasión, el concejo celebra la apertura de una nueva conservera en la localidad, prevista para finales de año.

"Es un éxito rotundo tanto de expositores como de gente y, lo más importante, la venta que es lo que hace que las conserveras quieran acudir lo que denota que el sector no muere, es más, se está modernizando y tiene mucho potencial, tanto que esperamos para finales de año la apertura de una nueva conservera con la empresa El Viejo Pescador, que está construyendo una nueva fábrica para aumentar la producción", señaló el alcalde de Carreño, Ángel García (IU), quien inauguró la cita junto al director general de Pesca Marítima, Enrique Plaza, así como representantes municipales y autonímicos de PSOE y PP.

La feria, que acoge el muelle de Candás hasta este próximo domingo, congregó a numerosos asistentes dispuestos "a gastar un poco porque son productos muy buenos", apuntó Mari Paz Méndez, llegada a la villa marinera desde Gijón para hacerse con unas latas de anchoas que "me llevo todos los años", añadió. Para otros el mercado de conservas fue una sorpresa durante sus días de vacaciones. "Vamos a ver qué tienen porque los productos del norte son todos muy buenos", comentó la turista andaluza, Loli Mendieta.

Encargos por teléfono

La demanda de conservas es tal que se generaron largas colas en los puestos con muchos de los asistentes con grandes bolsas de rafia o carritos de la compra para soportar el peso de las latas y tarros que adquirieron. "Es muy típico de aquí, hay gente que encarga por teléfono y baja a por el pedido", indicó Álvaro García, vecino de Gozón.

Así fue la inauguración de la XXXVII Feria de la Conserva de Candás, en Carreño / Sara Arias

La Feria de la Conserva de Candás estuvo amenizada por la Banda de Gaitas de Candás, que puso música a la inauguración, en la que el director general de Pesca Marítima destacó el repunte de consumo de conservas que se registra en España. "La tendencia de consumo no solo se mantiene sino que va al alza, por lo que estamos muy contentos de que se sign produciendo eventos de este tipo que ponen en valor este sector clave en Asturias", afirmó.

Plaza destacó que se trata de productos "marcados por tres características, son de alta calidad, gourmet y son locales". El responsable de pesca marítima en el Principado de Asturias también valoró de forma positiva la instalación de una nueva conservera en Candás donde, a principios del siglo XX, había una quincena de estas fábricas.

Inversión pública

"Es una inversión de en torno a 3 millones de euros y ha contado con una subvención de en torno al medio millón de euros, tenemos muchas esperanzas puestas en ella y esperamos que sirva de acicate para que otras empiecen, tenemos el producto y el saber hacer", aseguró Plaza.

Noticias relacionadas

La cita con las mejores conserveras del país sigue hasta el próximo domingo en horario de 11.00 a 14.00 horas y, por las tardes, de 17.00 a 21.00 horas. Además, todos los días habrá actuaciones de los grupos que participan en el Festival de Bandes de Gaites "Villa de Candás". Por suerte, habrá productos para todos los que quieran comprar, ya que las conserveras reponen existencias cada día.