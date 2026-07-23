La menor que mató en Candamo a su cuñada de una puñalada en el vientre reconoce los hechos y acepta cinco años de internamiento y dos de libertad vigilada

La menor detenida en noviembre de 2025 por matar de una puñalada en el vientre a su cuñada en Candamo reconoció este jueves los hechos que le atribuía la Sección de Menores de la Fiscalía del Principado de Asturias y asumió la pena de cinco años internamiento en régimen cerrado y otros dos de libertad vigilada por un delito de asesinato. La vista tuvo lugar esta mañana en la Sección de Menores del Tribunal de Instancia de Oviedo.

Según el relato de la Fiscalía, la menor, nacida en 2007, residía en el domicilio de su pareja, junto con los padres de él. El 15 de noviembre de 2025, hacia las 16:00 horas, la joven mantuvo una acalorada discusión con sus “suegros”, los cuales le dijeron que iban a llamar a su familia para que la recogiera y se fuera a vivir con ella a Avilés. Entonces, la menor fue a la cocina de la vivienda, cogió un cuchillo y salió apresuradamente al exterior de la casa, donde se dirigió a la hermana de su novio, y sin mediar palabra, le propinó una puñalada en el costado izquierdo. A consecuencia de ello, falleció.

Desde la fecha de los hechos, la autora del crimen se encontraba cumpliendo una medida cautelar de internamiento terapéutico en régimen cerrado en el centro de Sograndio.

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Lo ocurrido fue considerado constitutivo de un delito de asesinato del artículo 139.1.1º del Código Penal, en relación con el 10.2 b) de la LO 5/00. Tras reconocer las acusaciones, la menor asumió la medida de cinco años de internamiento en régimen cerrado, seguidos de otros dos años de libertad vigilada. En concepto de responsabilidad civil, la menor indemnizará a los padres de la fallecida con 180.000 euros.