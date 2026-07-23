La Primitiva deja un premio de 43.205 euros en Noreña
Se trata de un premio de segunda categoría, de cinco números más el complementario
Jueves afortunado en Asturias, tras el premio de la Lotería del Jueves en Mieres, la suerte de la Primitiva también dejó un pellizco en la administración de loterías número 1 de Noreña, concretamente 43.205 euros.
Se trata de un premio de segunda categoría de cinco números más el complementario que, además de en Noreña, también se entregó en Burgos, Murcia, Valladolid y Madrid.
La combinación ganadora de este jueves fue 20, 47, 4, 34, 31 y 17, el complementario el 13 y el reintegro el 9. El Joker fue el 3768734.
En este sorteo no huboni premio especial (seis números más reintegro) ni de primera categoría (seis números), con lo que el bote se acumula para el próximo sorteo, llegando a los 43 millones de euros.
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