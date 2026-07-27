Oles celebra el fin de semana su mercado tradicional con cabezudos como novedad: descubre el programa de actividades

La parroquia maliayesa de Oles se prepara para celebrar por todo lo alto el próximo fin de semana su XXII Mercáu Tradicional, organizado por la asociación de fiestas con la colaboración del Ayuntamiento de Villaviciosa. Serán dos días de homenaje a las tradiciones asturianas a través de la música, la artesanía, la gastronomía y múltiples actividades para el disfrute de toda la familia. Como novedad, se presentarán y desfilarán "cabezudos" de Telva y Pinón y Pinín.

El mercado de Oles abrirá sus puertas el sábado y el domingo a las 11:00 de la mañana, y albergará puestos de artesanía y demostraciones de trabajo en vivo de los artesanos de azabachería, cerámica, cestería, madreñería, herrería y facines, recuperando técnicas que forman parte del patrimonio cultural del concejo y de Asturias.

El sábado a mediodía está prevista la llegada de las autoridades y el pregón del ganadero Silverio Toyos, lo que dará paso a la inauguración oficial del evento. La mañana se cerrará con la actuación del grupo Rollu Folk, mientras que la tarde incluirá la tradicional carrera de cintas a caballo y un espacio dedicado al humor y la canción asturiana con Luis Estrada y Jorge Tuya.

Bailes

El domingo comenzará con la misa acompañada de gaita y tambor, a las 13:00 horas, seguida de los bailes tradicionales del Grupo Folclórico Villaviciosa Aires de Asturias. La tarde estará dedicada a la exhibición de perros de la raza "border collie" y a un festival de canción asturiana que reunirá a Álvaro Conde, Liliana Castañón y Alfonso Les Regueres. El cierre del mercado está fijado para las 21:00 horas.

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La comisión de fiestas recuerda que no faltará el tradicional chigre, para "matar la fame y la sede".