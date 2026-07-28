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Candás es pura fiesta: Festival de la Sardina, Rally de la Sidra, "coses que floten" y más en un fin de semana sin tregua

La villa acoge el evento de "Los 40 Summer Live" o la gran cita internacional de charangas, entre otras actividades

Festival de la Sardina de Candás

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Festival de la Sardina de Candás / Juan Plaza

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P. T.

Oviedo

Candás es pura fiesta este fin de semana, con las celebraciones por San Félix y citas tan emblemáticas como el Festival de la Sardina. El programa de actos se inicia este viernes, 31 de julio, y continuará hasta el lunes, 3 de agosto, con infinidad de propuestas que un año más convierten a la capital de Carreño en destino para miles de personas que se unen a los vecinos en fechas tan señaladas.

Este viernes, habrá juegos gigantes en el Parque de Les Conserveres, pasacalles de cabezudos, gaiteros y fanfarrias. Entre otras cosas, también se celebra la comida popular en la explanada del Nodo, hay "Macro disco Danky" en el muelle local y verbena con la Orquesta Saudade.

El sábado, 1 de agosto, a las 11.00 horas se presenta el XI Festival internacional de Charangas en la plaza La Baragaña. Seguirán pasacalles, cabezudos y gaiteros por las calles, y a las 12.00 horas habrá misa solemne. La sesión vermú en Les Candases y las distintas actividades para grandes y pequeños en la villa se prolongan toda la jornada y a las 17.00 horas empieza en el paseo de San Antonio una de las citas más esperadas, el Festival de la Sardina, que alcanza su edición número 55.

A las 18.00 horas actúan en este mismo punto la fanfarria Pepe el Chelo y sus marchosos, acompañados de todas las charangas participantes en el festival internacional. La música invadirá los distintos rincones de la villa durante la tarde y, de noche, habrá orquesta y DJ hasta la madrugada en el muelle local.

El domingo 2 de agosto, además de juegos, música, pasacalles o espectáculos de magia, entre otros, a las 18.00 horas comienzan los "Festejos náuticos en el muelle local: XXVIII travesía de coses que floten" y la cucaña tradicional.

De nuevo habrá verbena y música de DJ por la noche y hasta la madrugada. Toca a las 23.30 horas la orquesta La Misión en el muelle, plato fuerte musical de la jornada.

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El lunes 3 de agosto la mañana estará llena de juegos tradicionales, pasacalles de cabezudos y gaiteros y otras propuestas y a las 18.30 comienza el "Rally de la sidra", acompañado de las charangas participantes en el festival internacional. Entre otras citas de la jornada, a las 21.00 horas comienza en el muelle una nueva edición de "Los 40 Summer Live". A medianoche está prevista la gran descarga de fin de fiestas en el muelle local.

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