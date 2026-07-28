El Xiringüelu se blinda: tendrá 400 efectivos de seguridad, mejoras en los accesos y mayor control de las pulseras

La organización del Xiringüelu ya tiene listo el plan de autoprotección de la romería, un dispositivo que mantendrá prácticamente la misma estructura que el desplegado el pasado año para garantizar el normal desarrollo de la multitudinaria cita festiva, prevista para el próximo 9 de agosto en el Prau Salcéu. El documento deberá recibir ahora la aprobación de la Delegación del Gobierno antes de su activación.

Según explicó la organización tras la reunión de coordinación celebrada en el Ayuntamiento de Pravia, el operativo apenas experimentará modificaciones respecto al de 2025. Las principales novedades estarán dirigidas a mejorar la movilidad de los asistentes, con medidas para agilizar la entrada y la salida del recinto festivo, así como a reforzar la vigilancia sobre las pulseras acreditativas para impedir posibles falsificaciones.

El alcalde de Pravia, en el centro, con los responsables de las fuerzas de seguridad, durante la reunión de este martes. / LNE

El resto del dispositivo mantendrá la filosofía de ediciones anteriores, con la participación coordinada de Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada, servicios sanitarios, equipos de emergencias y personal de organización, que volverán a trabajar de forma conjunta para garantizar la seguridad de una celebración que reúne cada verano a miles de personas.

El operativo de referencia del pasado año movilizó cerca de 400 efectivos y estaba diseñado para una asistencia próxima a las 40.000 personas. El plan recogía un amplio despliegue sanitario, con cuatro médicos, seis profesionales de enfermería, veinte técnicos de emergencias sanitarias, ocho socorristas, un Puesto Asistencial Médico Avanzado, un camión medicalizado, varias ambulancias, un vehículo de intervención rápida y un refuerzo específico del Centro de Salud de Pravia durante la jornada festiva.

En materia de seguridad, el dispositivo incluía alrededor de 250 agentes de la Guardia Civil de distintas especialidades, dieciséis policías locales —entre efectivos de Pravia y Avilés—, treinta vigilantes de seguridad privada, treinta auxiliares y un operativo específico de Rente para la estación praviana y los trenes especiales con destino a la romería.

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A falta de la aprobación definitiva del plan por parte de la Delegación del Gobierno, la organización ultima ya los preparativos para una nueva edición del Xiringüelu, una de las romerías más multitudinarias y emblemáticas del verano asturiano, en la que este año se pondrá el foco en hacer más fluido el acceso al Prau Salcéu y en evitar el uso de pulseras falsificadas.