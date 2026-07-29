Chus Gión expone su obra pictórica en la Casa de Cultura de Muros de Nalón durante la primera quincena de agosto

Jesús Luis Martínez Gión, conocido como Chus Gión, expondrá en la Casa de la Cultura de Muros de Nalón durante la primera quincena de agosto sus últimas obras, marinas de la costa occidental asturiana, composiciones en las que es un reconocido especialista.

La exposición, titulada “Cantabricus Oceanus”, de pintura acrílica, la configuran treinta cuadros de diferentes formatos, en los que Gión muestra su talento para captar la luz, el color y el movimiento del mar Cantábrico, sin que falten en algunas de las obras representaciones humanas y animales. Buena parte están pintados en el propio concejo murense.

Autodidacta y muy conocido en el occidente asturiano, Chus Gión destaca en el acrílico y en el dibujo a lápiz. También es autor de varios murales. Ha expuesto en numerosas ocasiones en Asturias y en Madrid. Participó en exposiciones colectivas con Favila, Bernabé, Carlos Guerra, Carmen Peláez, Mendívil, Marcos Peñaflor y J.L. Arnao, entre otros. Pertenece al grupo de artistas “Art-Grao” y “Artistas Cudillero”.

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La exposición en la Casa de la Cultura de Muros, concejo en el que Gión lleva asentado muchos años, estará abierta desde el 1 al 15 de agosto. Los horarios de visita son de lunes a sábado, de 11.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 20.00 horas, y domingos de 11.00 a 14.00 horas.