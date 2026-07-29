Ecologistas en acción, Comisiones Obreras y la ONG Mar de Niebla reclaman una "gestión publica, social y sostenible" de Perlora

Comisiones Obreras (CC OO) de Asturias, Ecologistas en Acción y el colectivo Mar de Niebla reclamaron este miércoles que la futura recuperación de la ciudad residencial de vacaciones de Perlora (Carreño) se desarrolle bajo un modelo de turismo "público y social", frente a lo que consideran un proceso de privatización del complejo, cuando se cumplen veinte años de su cierre La propuesta fue presentada por el secretario general del sindicato, José Manuel Zapico, y el portavoz de los ecologistas, Ignacio Fernández del Páramo, quienes anunciaron la convocatoria de un acto reivindicativo que, bajo el lema "Por una Perlora pública y social", se celebrará este sábado, a partir de las 12.30 horas, en la recinto vacacional. El programa incluye una visita guiada, juegos infantiles y una comida popular abierta a todas las personas que quieran sumarse a la reivindicación.

"Errores"

Zapico explicó que el objetivo de esta convocatoria pasa por "compartir un día de convivencia y defender en alianzas amplias ese espacio para lo público, para lo social y que no se cometa el error que se cometió hace veinte años, cuando una consejera trató de cerrar esas instalaciones que estaban funcionando con un buen rendimiento para entregarlas a manos privadas". El dirigente sindical defendió que "Asturias tiene la oportunidad de convertir Perlora en un modelo de turismo social frente al riesgo de privatización" y apostó por una gestión pública que permita a las clases trabajadoras acceder a vacaciones "a precios asequibles".

Las tres organizaciones presentarán alegaciones al plan urbanístico impulsado por el Principado. Según indicaron sus responsables, no buscan frenar la recuperación de Perlora, sino "plantear alternativas" al modelo previsto. Entre sus principales objeciones figura el derribo de la mayor parte de los cerca de 140 chalés existentes en el recinto. Según detalló Zapico, el planeamiento prevé conservar únicamente 31 de estas edificaciones, una decisión que considera "un error" porque "rompería la identidad y el paisaje" del conjunto. En la misma línea, también rechaza el aumento de alturas, la ampliación de la superficie construida hasta casi 100.000 metros cuadrados, la parcelación del recinto y la desaparición de los usos deportivos tradicionales.

"Referente"

Por su parte, Ignacio Fernández del Páramo defendió que la antigua ciudad residencial puede convertirse en un referente del turismo social, cuando, según dijo, "uno de cada tres asturianos no puede ir de vacaciones más que una semana". "Perlora puede ser un modelo de turismo social ejemplarizante a nivel nacional. Tenemos una oportunidad, un espacio con unas posibilidades enormes si se sabe trabajar con él", afirmó.

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La movilización del sábado coincidirá con el vigésimo aniversario del último verano de funcionamiento de la ciudad residencial de cacaciones de Perlora, un aniversario que las organizaciones quieren aprovechar para reivindicar la recuperación del complejo bajo un "modelo de gestión pública, social y sostenible".