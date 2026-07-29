El Principado adjudica por 851.000 euros la segunda fase del saneamiento y abastecimiento de Xiranes, en Cabranes

La Consejería de Movilidad del Principdo ha adjudicado en 850.993 euros a la empresa Contratas Abamia S.A. las obras de la segunda fase del refuerzo del abastecimiento y saneamiento de Xiranes, en la parroquia de Graméu (Cabranes). La actuación permitirá ampliar la red, ya que el sistema actual no presta servicio a la totalidad de las viviendas. El proyecto contempla la construcción de seis nuevos colectores, con una longitud conjunta de más de 3,1 kilómetros, para recoger los vertidos de Xiranes y dar servicio a sus 153 habitantes.

Las nuevas conducciones enlazarán con el colector interceptor del río Sales, a la altura de Madiéu, desde donde las aguas residuales continuarán hacia la red de tratamiento.

En materia de abastecimiento de agua, la intervención incluye la instalación de una nueva tubería de casi dos kilómetros desde el depósito de Cerezaléu, con el objetivo de garantizar un suministro continuo y evitar las fluctuaciones que se producen en la actualidad.

Según destaca el Principado, el proyecto supondrá una mejora de un servicio básico esencial para la población y contribuirá a incrementar la protección del entorno natural, al tiempo que refuerza el compromiso del Gobierno de Asturias con la cohesión territorial y la prevención de problemas ambientales mediante infraestructuras hidráulicas más modernas y fiables en el medio rural.

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La obra completa una actuación iniciada con una primera fase, ya ejecutada con una inversión de 358.370 euros. Aquellos trabajos permitieron construir más de 1,8 kilómetros de colectores para recoger los vertidos de Madiéu y conectarlos con la red que conduce las aguas residuales hasta Vegapallía para su depuración. La primera fase incluyó además la ejecución de 52 pozos de registro de hormigón prefabricado.