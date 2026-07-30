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Fallece Luis Ángel Echevarría, padre de Paula Echevarría

Murió en Gijón a los 76 años

Luis Ángel Echevarría y su hija Paula Echevarría.

Luis Ángel Echevarría y su hija Paula Echevarría. / Instagram de Paula Echevarría

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Julio Vivas

Julio Vivas

Luis Ángel Echevarría, padre de la actriz y modelo Paula Echevarría, falleció este jueves en Gijón a los 76 años.

Echevarría, solador y posteriormente maquinista ferroviario en FEVE hasta su jubilación, perteneció a la organización socialista clandestina en Ferrol (La Coruña) desde septiembre de 1966. Posteriormente regresó a Asturias trabajando en los ferrocarriles de vía estrecha (FEVE).

Se incorporó a la organización socialista clandestina en Gijón donde durante la transición democrática colaborando en la reorganización de la AS de la que fue secretario general de 1976 a 1978 y a la que representó en el XXI Congreso de la Federación Socialista de Asturias (PSOE) celebrado en Perlora en noviembre de 1979. En abril anterior había sido candidato a concejal del ayuntamiento de Carreño sin resultar elegido. Se dio de baja en el PSOE en 1983. Desde este año a 1986 fue delegado sindical en FEVE de Pravia.

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La capilla ardiente está instalada en el tanatorio de Candás, y el funeral tendrá lugar este viernes a las cinco de la tarde en la iglesia parroquial de San Félix de Candás, tras el sepelio, se procederá a su incineración en el tanatorio de Avilés.

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