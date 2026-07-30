Las fiestas de San Félix de Candás, que arrancan hoy, contarán con un "punto lila" en el muelle y autobuses nocturnos a Gijón y Luanco

El Ayuntamiento de Carreño instalará un "punto lila" en el muelle de Candás con motivo de las fiestas de San Félix, que arrancan este viernes. El dispositivo, en servicio de la medianoche a las cuatro de la madrugada, ofrecerá información, sensibilización y atención ante posibles situaciones de violencia sexual, además de facilitar el acceso a los recursos de asistencia y a los teléfonos de emergencia.

Por su parte, el Consorcio de Transportes de Asturias (CTA) habilitará servicios especiales nocturnos de autobús entre Candás, Gijón y Luanco, desde este mismo viernes y hasta la madrugada del martes, con el fin de facilitar los desplazamientos y ofrecer una alternativa al vehículo privado durante las noches de fiesta.

La programación arranca a las 11.30 horas de este viernes, con una gran tirada de voladores que anunciará oficialmente el inicio de San Félix. A las 12.00 horas abrirá sus puertas la feria de artesanía, en el parque Maestro Antuña, y a las 13.00 horas las calles de la villa se llenarán de ambiente con el pasacalles de la Charanga Pepe el Chelo y sus Marchosos. Para 14.00 horas está prevista una comida popular en la explanada del NODO.

Circo y teatro

Por la tarde, el parque Les Conserveres acogerá, desde las 17.00 horas, juegos infantiles y, a partir de las 19.00 horas, una comida para los más pequeños. A las 20.30 horas, el parque Maestro Antuña será escenario del espectáculo de circo y teatro de calle "Con mucho clown", a cargo del grupo La Kalle.

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La primera jornada concluirá con la música como protagonista. La verbena comenzará a las 22.00 horas con la orquesta Saudade, mientras que a las 23.00 horas actuará la cantautora María Ruiz en el parque Maestro Antuña. Ya de madrugada, la fiesta continuará con la Macro Disco Danky, desde la 01.00 horas, y una nueva actuación de Saudade a partir de las 02.30 horas.