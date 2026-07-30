Paula Echevarría es de Candás, pero se refugia en un diminuto y tranquilo pueblo vecino donde apenas hay casas

Paula Echevarría es candasina, de una villa marinera de 7.000 habitantes, de tradición pescadora y famosa, entre otras cosas, por unas pastas de nombre marañuela. Pero su refugio está en otro pueblo vecino, más pequeño y tranquilo de 600 personas: Perlora. Se trata de la parroquia continua a Candás, en el mismo concejo de Carreño. La actriz e influencer encuentra la paz, durante sus vacaciones en Asturias, en una aldea de Perlora donde apenas hay casas y situada en plena zona rural.

Echevarría reformó en 2021 su casa de Perlora, que combina intimidad con cercanía, pues está a tan solo cinco minutos de la playa de su infancia: la de Palmera, de Candás, a donde lleva a su hijo Miguel. La vivienda es grande: consta de cinco habitaciones, un gran jardín y un porche acristalado para protegerse de los días de lluvia. En ella, Paula Echevarría y Miguel Torres, su pareja, pasan sus vacaciones de Navidad, Semana Santa y verano.

Fiestas de la Sardina

Su hija Daniella, que el próximo mes de agosto cumplirá 18 años y ha decidido seguir los pasos de su madre como influencer, ya está en Candás. La actriz llegará en los próximos días. No hay verano que falle a su cita candasina y, además, suele hacer coincidir el viaje a casa con las fiestas de su pueblo, las de San Félix, que empiezan justo este viernes. El día grande, el del festival de la Sardina, es el sábado.

Una casa de cinco habitaciones

Como mostró la marca Banak Importa y la propia actriz, de 4 millones de seguidores, en su chalet de Perlora dominan los colores neutros, las fibras naturales y la luz. La vivienda en la que la integrante del jurado del programa Got Talent es "feliz" es de inspiración mediterránea y tiene el salón y el comedor fusionados en uno.

El salón cuenta con una chimenea eléctrica, que aporta mayor calidez a la estancia, y un sofá con chaise longue de color beis, casi blanco. En la casa domina la madera, tanto en el suelo como en los muebles. Para rematar, todas las alfombras de la vivienda son de yute.

El chalet suma cinco habitaciones. La de Paula y Miguel es de tonos nude y materiales naturales. Destaca sobre todo el cabecero, que es de tela, y el tocador de la actriz. El dormitorio de su hijo pequeño, Mike, sigue una decoración infantil, con una cama nido de color blanco. Mientras que la de su hija mayor, Daniela, que tuvo con el cantante David Bustamante, es de estilo más juvenil, con tonos blancos.