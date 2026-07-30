Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Sentencia ÁbalosTormenta verano AsturiasHuelga médicos AsturiasHuelga de médicosFiestas San Agustín AvilésDimisión Starmer
instagramlinkedin

Paula Echevarría es de Candás, pero se refugia en un diminuto y tranquilo pueblo vecino donde apenas hay casas

La actriz e influencer siempre viaja a Asturias para disfrutar de las vacaciones en su pueblo, coincidiendo con las fiestas de San Félix, que se celebran este fin de semana

Paula Echevarría en primer plano y, de fondo, Perlora.

Paula Echevarría en primer plano y, de fondo, Perlora. / LNE

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Alejandra Carreño

Paula Echevarría es candasina, de una villa marinera de 7.000 habitantes, de tradición pescadora y famosa, entre otras cosas, por unas pastas de nombre marañuela. Pero su refugio está en otro pueblo vecino, más pequeño y tranquilo de 600 personas: Perlora. Se trata de la parroquia continua a Candás, en el mismo concejo de Carreño. La actriz e influencer encuentra la paz, durante sus vacaciones en Asturias, en una aldea de Perlora donde apenas hay casas y situada en plena zona rural.

Echevarría reformó en 2021 su casa de Perlora, que combina intimidad con cercanía, pues está a tan solo cinco minutos de la playa de su infancia: la de Palmera, de Candás, a donde lleva a su hijo Miguel. La vivienda es grande: consta de cinco habitaciones, un gran jardín y un porche acristalado para protegerse de los días de lluvia. En ella, Paula Echevarría y Miguel Torres, su pareja, pasan sus vacaciones de NavidadSemana Santa y verano.

Fiestas de la Sardina

Su hija Daniella, que el próximo mes de agosto cumplirá 18 años y ha decidido seguir los pasos de su madre como influencer, ya está en Candás. La actriz llegará en los próximos días. No hay verano que falle a su cita candasina y, además, suele hacer coincidir el viaje a casa con las fiestas de su pueblo, las de San Félix, que empiezan justo este viernes. El día grande, el del festival de la Sardina, es el sábado.

Una casa de cinco habitaciones

Como mostró la marca Banak Importa y la propia actriz, de 4 millones de seguidores, en su chalet de Perlora dominan los colores neutros, las fibras naturales y la luz. La vivienda en la que la integrante del jurado del programa Got Talent es "feliz" es de inspiración mediterránea y tiene el salón y el comedor fusionados en uno.

El salón cuenta con una chimenea eléctrica, que aporta mayor calidez a la estancia, y un sofá con chaise longue de color beis, casi blanco. En la casa domina la madera, tanto en el suelo como en los muebles. Para rematar, todas las alfombras de la vivienda son de yute.

Noticias relacionadas y más

El chalet suma cinco habitaciones. La de Paula y Miguel es de tonos nude y materiales naturales. Destaca sobre todo el cabecero, que es de tela, y el tocador de la actriz. El dormitorio de su hijo pequeño, Mike, sigue una decoración infantil, con una cama nido de color blanco. Mientras que la de su hija mayor, Daniela, que tuvo con el cantante David Bustamante, es de estilo más juvenil, con tonos blancos.

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Las vacaciones soñadas de Santiago Abascal en Asturias: un pueblo de 200 habitantes como refugio, visita a Covadonga, los lagos y una cueva de queso Gamonéu, y en yate por Llanes
  2. Fallece una pasajera de un vuelo entre Asturias y Tenerife
  3. Lo que le faltaba al Huerna: al menos 15 camiones sufren desperfectos tras desprenderse un cable del Negrón durante las obras
  4. Rubén y Sara viven de 6 a 8 meses al año en una cabaña de los Picos de Europa a 1.100 metros de altitud, sin agua corriente ni cobertura móvil, para hacer el 'mejor queso del mundo
  5. Multado con 200 euros tras sufrir una avería en verano, colocar correctamente la baliza v-16 pero no poner la placa de señalización V20: la Guardia Civil extrema la vigilancia
  6. Fallece Juan Figaredo Pidal, médico rescatador de Bomberos de Asturias
  7. Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el set de olla, cacerola y sartén más barato del mercado: de hierro fundido para filetes, hamburguesas, guisos o tortitas
  8. El pueblo asturiano de menos de 6.000 habitantes que tiene colas kilométricas todos los días del verano para comerse un helado

Paula Echevarría es de Candás, pero se refugia en un diminuto y tranquilo pueblo vecino donde apenas hay casas

Paula Echevarría es de Candás, pero se refugia en un diminuto y tranquilo pueblo vecino donde apenas hay casas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vajilla de gres más barato del mercado: en diferentes tamaño para todo tipo de comidas

Mañana se esperan colas kilométricas en Lidl para conseguir el juego de vajilla de gres más barato del mercado: en diferentes tamaño para todo tipo de comidas

La Universidad de Oviedo actualiza sus listas de admitidos con notas de corte provisionales: una ingeniería y la rama de la Salud siguen a la cabeza

La Universidad de Oviedo actualiza sus listas de admitidos con notas de corte provisionales: una ingeniería y la rama de la Salud siguen a la cabeza

La Pola estrenará este año un mercadillo navideño como gran novedad de las fiestas en el concejo

La Pola estrenará este año un mercadillo navideño como gran novedad de las fiestas en el concejo

Jacobo González, tras su gol: "Poco a poco se ve que el equipo va carburando"

Jacobo González, tras su gol: "Poco a poco se ve que el equipo va carburando"

Multado con 500 euros en verano por circular a 115 kilómetros por hora en autopista pero llevar a toda la familia en el coche: la Guardia civil extrema la vigilancia en los asientos

Multado con 500 euros en verano por circular a 115 kilómetros por hora en autopista pero llevar a toda la familia en el coche: la Guardia civil extrema la vigilancia en los asientos

La pivote Andrea Roda, procedente del Adesal de Córdoba, pone la guinda a la plantilla del Lobas Alimerka Oviedo

La pivote Andrea Roda, procedente del Adesal de Córdoba, pone la guinda a la plantilla del Lobas Alimerka Oviedo

La "Madreñina del Añu" de Caso, para Eugenio García, impulsor de la fiesta y la carrera en madreñes de Bezanes

La "Madreñina del Añu" de Caso, para Eugenio García, impulsor de la fiesta y la carrera en madreñes de Bezanes
Tracking Pixel Contents