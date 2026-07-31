El gobierno de Carreño da el visto a la aprobación inicial del plan especial para la reforma interior de la antigua ciudad vacacional de Perlora

La Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Carreño aprobó este jueves inicialmente el Plan Especial de Protección y Reforma Interior (PEPRI), que ordenará la transformación de la antigua ciudad residencial de Perlora. El documento, registrado en el Ayuntamiento el pasado 9 de junio, deberá someterse ahora al Pleno municipal y, posteriormente, pasar por un periodo de información pública para la presentación de alegaciones antes de culminar su tramitación definitiva.

El plan establece los criterios para la recuperación del enclave y adapta sus usos a las necesidades actuales, manteniendo su carácter de ciudad jardín y reforzando la protección de su patrimonio arquitectónico y paisajístico. Entre las principales actuaciones previstas figura la mejora de las playas de Carranques y Les Huelgues, que mantendrán su carácter público y abierto a la ciudadanía. El documento contempla nuevos accesos y servicios, con equipamientos de socorrismo, aseos y chiringuitos.

Ademas, para facilitar la llegada al complejo se proyecta la construcción de un nuevo vial paralelo a la línea ferroviaria, que enlazará con los aparcamientos actuales de las playas y permitirá crear 220 nuevas plazas de estacionamiento. La movilidad interior constituye otro de los ejes del documento. El plan establece el uso preferente para los peatones en los viales interiores, que cuentan con protección específica, y restringe la circulación de vehículos privados, salvo para los usuarios del complejo.

La ordenación mantiene como principio la conservación del modelo de ciudad jardín, preservando la unidad arquitectónica y paisajística del conjunto. En este sentido, quedarán prohibidos los cierres entre chalés, con el fin de mantener el carácter abierto del recinto. El documento amplía además la protección del patrimonio edificado. Se conservará un ejemplar de cada una de las 31 tipologías de edificaciones existentes en Perlora, frente al catálogo actual, que únicamente protege las 22 villas situadas en la manzana más occidental.

El plan favorece la conservación del resto de viviendas. Cuando resulte necesario sustituir un chalet, la nueva construcción deberá levantarse en el mismo emplazamiento, respetar la estructura y la volumetría anteriores y evocar, en la medida de lo posible, el diseño original

Entre los edificios singulares que se conservarán figuran la iglesia, el bar La Cabaña, Villa Homes, uno de los chalés con forma de hórreo, y el edificio de recepción y dirección, uno de los inmuebles más representativos del complejo. El Principado asumirá la gestión de tres villas. Dos de ellas se destinarán a centros de interpretación sobre la historia de Perlora y a punto de información turística, mientras que la tercera, situada frente a la playa de Les Huelgues, servirá de apoyo a los servicios de salvamento.

El gobierno regional ya ha procedido a la cesión temporal al Ayuntamiento de Carreño de 35.455 metros cuadrados situados en la entrada del complejo para adelantar actuaciones vinculadas a la futura ordenación. En ese ámbito se prevé crear una playa verde junto a Les Huelgues, mejorar los accesos al litoral, reforzar la conexión con la senda costera, recuperar espacios infrautilizados y habilitar nuevas zonas para uso ciudadano y actividades sociales y culturales durante todo el año.

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La propuesta también incluye una solución para garantizar la continuidad de la actividad del Victoria de Perlora. El Ayuntamiento pondrá a disposición del club una parcela en Las Canteras, donde el Principado se compromete a construir un nuevo campo de fútbol, al quedar el actual fuera de la ordenación prevista.