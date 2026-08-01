Candás se come la fiesta: la capital de Carreño abrió San Félix con un almuerzo popular en el Nodo y este sábado celebra el Festival de la Sardina al ritmo de las charangas

La tradicional comida en la calle del barrio marinero del Nodo dio el pistoletazo de salida a una nueva edición de las fiestas de San Félix de Candás, que este sábado por la tarde celebra una de sus citas centrales: el Festival de la Sardina. Vecinos y grupos de amigos volvieron a sacar las mesas a la explanada para compartir viandas traídas de casa en una jornada en la que corrió abundante la sidra.

Candás se come la fiesta

Toyo Martínez destacó la importancia que ha adquirido la celebración de el Nodo dentro del calendario festivo local. "Es uno de los eventos más importantes", señaló. La fórmula del éxito consiste, a su juicio, en conserva el carácter popular de la cita. "Cada uno trae lo suyo de casa y lo compartimos entre todos. Y, por supuesto, que no falte la sidra", señaló entre risas.

Candás se come la fiesta

Por su lado, Manuel Rodríguez acudió con un grupo integrado por una veintena de personas que ha ido creciendo con el tiempo "Llevamos ya cosa de siete años viniendo y la cosa va de menos a más. Empezamos pocos y ahora somos veinte", explicó.

Rodríguez reivindicó el valor de esta comida como una de las tradiciones que perviven dentro de las fiestas. "Estamos en un pueblo masificado por el verano y las fiestas, y esto es lo que conservamos más tradicional", aseguró.

Para su grupo, la cita tiene además el atractivo de vivir la celebración durante el día. "Para nosotros, que ya tenemos todos más de cuarenta, es de lo mejor", reconoció Rodríguez.

Tras la jornada inaugural, en la que también hubo varios pasacalles y se iba a cerrar con una monumental verbena, los festejos siguen de sábado con el Festival de la Sardina y el encuentro internacional de charangas. Por la mañana habrá un pasacalles de cabezudos y a mediodía se celebrará una misa solemne. El parque Maestro Antuña acogerá diversas actividades infantiles entre las 12.30 y las 14.30 horas, mientras que "Acolitos anónimos" animará una sesión vermú en Les Candases. Todas las fanfarrias participantes en el encuentro actuarán conjuntamente una hora después en El Paseín.

El gran momento de la jornada llegará a las cinco de la tarde con el LV Festival de la Sardina, que volverá a celebrarse en el paseo de San Antonio. A las seis actuarán Pepe el Chelo y sus Marchosos, junto al resto de charangas y, a las siete, le llegará el turno al Grupo de Baile San Félix. Para la noche está prevista una gran verbena con DJ Andrés-Vas Bailar y la orquesta espectáculo La Fórmula.

La fiesta regresará a las calles desde las once de la mañana del domingo con un nuevo desfile de cabezudos y gaiteros. Después, habrá una "holly party" en el parque Maestro Antuña, un pasacalles de las charangas, concierto de la Banda de Música de Candás en El Paseín y una actuación del Mago Martín.

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Ya por la tarde, tendrá lugar una fiesta de la espuma y festejos náuticos, con la XXVIII Travesía de "Coses que floten" y la cucaña. La actuación final de las charangas en Les Conserveres y una nueva verbena pondrán el punto final a la jornada festiva.