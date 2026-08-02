Candás se da el gran chapuzón del verano con la cucaña y "Coses que floten" en el muelle

El muelle de Candás volvió a convertirse en una auténtica fiesta de salitre, risas y chapuzones. Los emblemáticos festejos náuticos de la capital carreñense, enmarcados en las celebraciones patronales de San Félix, vivieron una jornada inolvidable. La tradicional cucaña marina alcanzó un nuevo récord absoluto con 57 participantes, en una tarde inolvidable que arrancó con la imaginación desbordada de la travesía de "Coses que floten".

Cucaña y las coses que floten, en Candás / Lucía Rodríguez Alonso

El puerto inauguró la tarde con la XXVIII edición de la navegación de "Coses que floten", prueba en la que se lanzaron al agua cinco animados grupos: "La cuadrilla del espigón", "Las llocas del parque", "Pequeña", "La pandilluca", y "Los guajes del bocata".

“Se evalúa la complejidad, originalidad y flotabilidad”, anunció desde el muelle Alain Fernández, presentador y organizador del evento. Son las claves que valora el jurado a la hora de juzgar los ingeniosos artefactos caseros. Tras un vistoso despliegue sobre el agua, el primer premio de cien euros fue a parar a manos de "Las llocas del parque", el segundo puesto (sesenta euros) lo conquistó "La cuadrilla del espigón", mientras que "La pandilluca" se hizo con la tercera posición (treinta euros).

Algunas de las "coses que floten" / Lucía Rodríguez Alonso

Tras las embarcaciones caseras lleóa el turno de embadurnar a conciencia el tronco con grasa para dar paso a la gran cita de la cucaña. La llamada del madero enjabonado atrajo este año a una cifra jamás vista en el puerto: 57 jóvenes en total (53 chicos y 4 chicas). La prueba cruzó además fronteras al contar con competidores llegados desde Noruega, Italia y Venezuela, junto a participantes asturianos y del resto de España.

Con tres intentos por cabeza para desafiar la gravedad sobre la mar, la victoria de los cien euros se quedó en casa. El candasín Mateo Rodríguez, de 17 años, logró atrapar el ansiado ramo y romper la racha tras su intento de hace dos años. “Se consigue corriendo a fuego. Participé hace dos años y éste ya tocaba”, celebraba el ganador, emocionado tras su chapuzón.

El ganador Mateo Rodríguez con el ramo en la mano / Lucía Rodríguez Alonso

El segundo premio (sesenta euros) recayó en el ovetense Sergio Nava, también de 17 años. "Ya lo había hecho hace dos años, el truco ir para adelante lo más rápido que puedas y con el mejor equilibrio posible”, indicó. El tercer premio (treinta euros) fue para otro joven local, de 18 años. Telmo Gutiérrez comentó que para llegar al ramo hay que "correr mirando para él". Es la primera vez que participa y por ello tenía "un poco de nervios antes de empezar", confesó.

Las proximidades del puerto candasín lucieron un lleno absoluto. Cecilio Benito, vecino de Oviedo, presenció la cita junto a su mujer y su nieta tras décadas de fidelidad. “La veo desde el año 91, que tengo casa aquí. Ya llovió desde la primera vez que vine, pero no ha cambiado nada, la esencia sigue siendo la misma”, afirmó.

Entre la multitud se mezclaronn familias de vacaciones de distintos puntos de España. Óscar Rubio, madrileño que veranea en la villa, disfrutó por primera vez de la fiesta, mientras su hijo Hugo, de 12 años, confesaba entre risas que “no pasaría por el tronco, pero de verlo tengo muchas ganas”.

Para otros, la cita supuso un descubrimiento fortuito, como en el caso del gijonés José Hevia. “Es la primera vez que vengo a verla. Estaba haciendo una ruta, aproveché para quedarme e igual hasta compito”, comentó. Los más jóvenes también tomaron nota para el futuro, como Pedro Gallardo, mierense de 16 año: "El año que viene seguro que paso por el tronco".

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