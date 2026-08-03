Candás, fiesta en carrito y a toda velocidad con la celebración del Rally de la Sidra

Sidra a raudales y muchos carritos de la compra cargados con avituallamiento. Un año más el "Rally de la Sidra" no defraudó en Candás y fue una fiesta total, con muy buen ambiente y 92 peñas que sumaron 1.612 apasionados de esta gran cita en la capital de Carreño. La propia dinámica del evento no da tregua a los participantes: estos van recorriendo los diferentes bares y sidrerías de la localidad, donde en cada parada los hosteleros les entregan las botellas correspondientes para escanciar.

"Tratamos de juntarnos, pero con cabeza, porque no queremos que esta fiesta se convierta en lo que no es, queremos pasarlo bien los amigos de toda la vida", explica Alfredo Pérez, candasín de 49 años, de la "Peña K" y con 25 rallies a sus espaldas, que invoca al sentido común para cuidar la fiesta.

Su peña llama la atención por ondear una bandera de Corea del Sur, un guiño con buen humor que remite al mote que antaño se ponía a los que llegaban de otras zonas. "En los años setenta del siglo XX venía mucha gente de fuera a trabajar a las fábricas, y los locales decían entre bromas que venían los coreanos. Desde entonces se quedó la coña de llamar coreanos a todos los que vienen de fuera de Asturias", explicó entre risas y señalando a dos compañeros de grupo para añadir que "esos dos de ahí no son de aquí, son coreanos".

El que también lució bandera, pero de Asturias y de manera singular fue Iván Muñiz, candasín de 34 años, de la peña Esbardus, que acudió con ella teñida en el pelo. "Todos los años cambio el diseño del tinte para la ocasión", explicó.

Si algo demuestra la edición de este año es que el ingenio no tiene límites a la hora de buscar cómo escanciar en cada parada de la ruta. En la peña "VIII Pelau", el candasín Luis González comentaba el funcionamiento de su artilugio: "Es un carro del supermercado adaptado con un tonel basculante y la figura de un muñeco, por cuyo interior circula la sidra antes de caer al vaso".

No menos elaborado fue el carrito de la peña "Mártires de la Buraca", quienes este año celebraban un aniversario muy especial. Cristina García y Tania Lara, ambas de 50 años, lucían con orgullo cumplir nada menos que "30 años de rally". Para la ocasión, exhibían un escanciador automático artesanal creado con "el motor del limpiaparabrisas de un coche y la batería de una moto".

La fama de esta fiesta traspasa los límites del Principado. Ágatha Vega, de 20 años, capitana de su peña (grupo de 30 jóvenes de Perlora), disfruta del "mejor día del año", acompañada por Martín de Andrade, su amigo coruñés de 19 años, que se estrenaba en la ruta sidrera asturiana. "Es mi primer año aquí y estoy seguro de que va a ser una tarde para recordar", concluía el gallego.

Noticias relacionadas

Candás puso el broche a sus fiestas de San Félix, con sidra escanciada "a motor" o a mano, mucho humor de las peñas y la promesa colectiva de volver a reunirse el año que viene.