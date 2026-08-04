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La Asociación Cultural Contigo, de Noreña, da a conocer a qué destinará el Fondo de Solidaridad 2026

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P. T.

Oviedo

La Asociación Cultural Contigo, de Noreña, ha dado a conocer a qué destinará el "Fondo de Solidaridad 2026". Como siempre, las sumas que reúne a través de sus actividades se entregan a colectivos o proyectos en favor de los más desfavorecidos y que suelen estar relacionados con la atención o formación de poblaciones con escasez de recursos. Así, en esta ocasión, el fondo "va a permitirnos apoyar proyectos consolidados liderados por asturianos en los campos sanitarios y educativos en Asia, África y Sudamérica", destacan los responsables de la entidad.

"Contigo" destina en esta ocasión 1.000 euros a la Asociación Humanitaria para la Formación Sanitaria (Hospital Manjacanze, Gaza –Mozambique) y 1.500 a la Asociación Enlazando Vidas para el proyecto educativo en Devta (India). Otros 1.500 euros se dedican al proyecto formativo y laboral en Inshuti (Rwanda) de Ángela Huergo. La ONG Sira- Asociación Humanitaria ProGuatemala, del pediatra Germán Rodríguez, recibe otros 500 euros, y 300 más se van para el apoyo a familias vulnerables de Bangladesh.

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La Asociación Contigo realiza distintas actividades culturales y solidarias a lo largo del año y recauda fondos que anualmente se dedican a distintas iniciativas de cooperación o de apoyo a familias o colectivos que necesitan ayuda por diversos motivos.

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