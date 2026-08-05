Todo lo que necesitas saber para ir el domingo al Xiringüelu de Pravia, que moviliza un gran dispositivo de seguridad

La romería del Xiringüelu, que se celebrará el próximo domingo en el prau Salcéu de Pravia, contará con uno de los mayores despliegues de seguridad y asistencia sanitaria de su historia. Cerca de 400 efectivos, junto a un importante dispositivo técnico y sanitario, velarán por el normal desarrollo de una cita que cada año reúne a miles de personas. El Plan de Autoprotección permanecerá activado de forma ininterrumpida entre las 09.00 horas del domingo y la 01.00 del lunes, coordinando la actuación de Guardia Civil, Policía Local, servicios sanitarios, seguridad privada, empresas especializadas y la propia organización. Los accesos al prau se abrirán a las 09.30 horas y la romería finalizará a las 22.00 horas, momento en el que comenzará el desalojo del recinto. Media hora antes cesará la música de los DJ y se cerrarán las barras de comida y bebida.

La Cofradía del Xiringüelu destina más de 50.000 euros a la cobertura sanitaria y de seguridad del evento, a los que se suman más de 33.000 euros para las labores de limpieza selectiva y la gestión de residuos. El grueso del operativo recaerá sobre la Guardia Civil, que desplegará más de 300 agentes pertenecientes a diferentes unidades, entre ellas la Unidad Cinológica, el Grupo de Reserva y Seguridad (GRS) de León, Seguridad Ciudadana e Información, la Unidad Aérea con helicóptero, Tráfico y la Unidad VioGen. La Policía Local aportará 16 efectivos, tres de ellos de Pravia y trece procedentes de Oviedo.

Seguridad

A este dispositivo se sumará la seguridad privada coordinada por Serveco, integrada por un director de seguridad que ejercerá como jefe de emergencias, una coordinadora, 30 vigilantes de seguridad y 30 auxiliares encargados del control de accesos, evacuaciones, traslados y apoyo como camilleros. Además, Renfe Viajeros reforzará la vigilancia en los servicios ferroviarios especiales previstos para la jornada. En el apartado sanitario, Transinsa coordinará un amplio despliegue compuesto por tres médicos, cinco profesionales de enfermería (DUE), quince técnicos de emergencias sanitarias y ocho socorristas.

El dispositivo contará también con un Puesto Asistencial Médico Avanzado (PAMA), una ambulancia de soporte vital avanzado, dos ambulancias de traslado, una ambulancia 4x4 Pathfinder, un vehículo de intervención rápida, material específico de curas y sistemas de comunicación. Por su parte, el Centro de Salud de Pravia reforzará su plantilla entre las 12.00 y las 24.00 horas con un médico, un profesional de enfermería y un vigilante de seguridad.

Habrá duchas de aspersión para aliviar las altas temperaturas y la organización insiste en desaconsejar el baño en el río por el riesgo que supone. También se instalarán contenedores específicos para la recogida selectiva de vidrio, mientras que seis operarios recorrerán el recinto durante toda la jornada retirando manualmente botellas y restos de cristal. Asimismo, se dispondrá de un camión tráiler con aseos públicos y de dos generadores de 100 kVA para garantizar el suministro eléctrico de todas las instalaciones.

XirinZone y accesos

La cofradía mantendrá un año más la división entre la zona tradicional de casetas de peñas, de acceso libre y gratuito, y la XirinZone, con actuaciones de DJ durante toda la jornada. En el área de peñas estará prohibida la utilización de música amplificada para evitar molestias entre casetas, así como la ocupación de pasillos y vías de evacuación.

El acceso a la XirinZone requerirá la compra previa de entrada y su posterior validación para obtener la pulsera identificativa. No se permitirá introducir bebidas de alta graduación y únicamente estará autorizado el acceso con envases de vidrio en el caso de las botellas de sidra. Las entradas cuestan 6 euros en venta anticipada y 7 euros en taquilla el mismo domingo, entre las 10.00 y las 14.00 horas, hasta completar el cupo disponible. Para evitar aglomeraciones, la organización recomienda realizar la validación de entradas el sábado en los puntos habilitados en Pravia, Oviedo, Gijón y Trasona, aunque también podrá hacerse el propio domingo desde las 10.00 horas.

Transporte público

La organización hace un llamamiento a los romeros para que utilicen el transporte público, dado el limitado número de plazas de aparcamiento disponibles. Se habilitará estacionamiento en el polígono de Salcedo, aunque los vehículos no podrán abandonar el recinto hasta la 01.00 horas del lunes, cuando finalice el operativo de seguridad. También estará disponible el parking situado junto a la glorieta de Agones.

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En autobús, ALSA presta los servicios de la línea regular entre Gijón y Pravia, mientras que Renfe reforzará el servicio con trenes especiales desde Oviedo, Gijón y Avilés, además de los trayectos de regreso al finalizar la romería. Una vez completado el aforo de estos servicios extraordinarios no se permitirá el acceso de más viajeros y, por motivos de seguridad, estará prohibido viajar con botellas de vidrio o bebidas alcohólicas. El dispositivo de movilidad se completará con una parada de taxis situada junto a la gasolinera de la entrada de Pravia por el polígono de Salcedo.