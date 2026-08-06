Chano Domínguez y Trinidad Jiménez, este viernes en la XIV Semana del Jazz de Candás

El pianista Chano Domínguez junto a la flautista Trinidad Jiménez ofrecen este viernes, 7 de agosto, un concierto en el escenario central de la Antigua fábrica Ortiz. La cita, en el marco de la XIV Semana del Jazz de Candás, será a las 21.00 horas y forma parte de un programa que durante la jornada también ofrece otras actividades atractivas. Así, a las 13.00 horas tendrá lugar "Jazz de cerca", en la plaza Les Candases, a cargo de Hot club de Asturias.

A las 19.00 hay prevista una conferencia en el edificio polivalente, de Xaime Arias y que lleva por título "El llinguax jazzísticu y la música tradicional". A última hora, a partir de las 23.00 horas, en la plaza Les Candases está programada "Una pinchada de abrasivo jazz latino, swing y funky" de la mano de Javier Antuña.

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Este sábado, día 8, entre otras propuestas, a las 21.00 horas, está previsto el concierto del contrabajista Francis Posé y de Valdés Brothers, es decir de Leyanis Valdés al piano y Jessie Valdés a la batería, hijos del célebre pianista Chucho Valdés y nietos de Bebo Valdés. El evento es también en la Antigua fábrica Ortiz.