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Chano Domínguez y Trinidad Jiménez, este viernes en la XIV Semana del Jazz de Candás

Los Valdés Brothers actúan el sábado en la Antigua fábrica Ortiz

Concierto en una pasdada edición de la Semana del Jazz de Candás.

Concierto en una pasdada edición de la Semana del Jazz de Candás.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

El pianista Chano Domínguez junto a la flautista Trinidad Jiménez ofrecen este viernes, 7 de agosto, un concierto en el escenario central de la Antigua fábrica Ortiz. La cita, en el marco de la XIV Semana del Jazz de Candás, será a las 21.00 horas y forma parte de un programa que durante la jornada también ofrece otras actividades atractivas. Así, a las 13.00 horas tendrá lugar "Jazz de cerca", en la plaza Les Candases, a cargo de Hot club de Asturias.

A las 19.00 hay prevista una conferencia en el edificio polivalente, de Xaime Arias y que lleva por título "El llinguax jazzísticu y la música tradicional". A última hora, a partir de las 23.00 horas, en la plaza Les Candases está programada "Una pinchada de abrasivo jazz latino, swing y funky" de la mano de Javier Antuña.

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Este sábado, día 8, entre otras propuestas, a las 21.00 horas, está previsto el concierto del contrabajista Francis Posé y de Valdés Brothers, es decir de Leyanis Valdés al piano y Jessie Valdés a la batería, hijos del célebre pianista Chucho Valdés y nietos de Bebo Valdés. El evento es también en la Antigua fábrica Ortiz.

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