Conflicto en Candamo por la situación de la Casa de Cultura y de una trabajadora

Conflicto en Candamo por la situación de la Casa de Cultura y de una de las trabajadoras. La plataforma Candamo en Pie denuncia que el equipamiento está cerrado desde hace ocho meses y pide que se reconozca un complemento salarial a una empleada municipal por estar realizando labores que excederían las atribuibles a un puesto de conserje. Mientras, el Ayuntamiento da una versión distinta, alegando que el edificio se clausuró temporalmente para hacer obras, y también da su propia explicación sobre el caso de la trabajadora.

"Candamo en pie" acudió a un encuentro con la alcaldesa, Marta Menéndez, y con el concejal de Cultura, sin que fuera posible de momento llegar a un consenso. El colectivo explica que la Alcaldesa propuso hacer "la reunión abierta a todos los vecinos" que acompañaban a la plataforma, y esta tuvo lugar en el salón de plenos.

"El Ayuntamiento se enroca con disculpas para no dar una respuesta satisfactoria a los vecinos en sus reivindicaciones. No da una fecha para reapertura de la Casa de Cultura al completo", dice la plataforma, que recuerda que el Palacio Valdés-Bazán acoge el equipamiento y "la biblioteca, bloqueada desde abril de 2025".

Critica también el colectivo que el Consistorio se niega a darle a una trabajadora "el complemento adicional por estar haciendo tareas superiores a las de conserje desde hace 22 años", en lo que se habría ocupado de la "gestión completa de biblioteca informatizada, dinamización cultural, guía turística del centro de interpretación de la cueva, etcétera".

La plataforma indica que, aunque de momento no ha habido acuerdo, seguirá luchando "por conseguir estas legítimas reivindicaciones para Candamo y su gente".

Por su parte, el gobierno de Candamo censura lo que considera "una manipulación de la realidad y una campaña de desinformación" por parte de la plataforma, y explica que "el Palacio Valdés Bazán cierra sus puertas en el mes de enero, para realizar en la totalidad del edificio unas actuaciones de rehabilitación energética integral con cargo a una subvención obtenida por el Ayuntamiento".

Para desarrollar las obras, fue "necesario vaciar al completo la mayoría de las estancias para poder actuar sobre ellas". Los trabajos finalizaron en junio y, "a fin de agilizar la apertura, de manera inmediata se ha licitado la limpieza integral de los espacios", señalan desde el ejecutivo candamín.

Una vez se completen las labores de limpieza se procederá a la "reposición de todo el mobiliario y los elementos que, como hemos señalado, han tenido que trasladarse para la ejecución de la actuación". Después, se procederá a la apertura del palacio, dice el gobierno local.

En lo que respecta a la trabajadora, el ejecutivo de Candamo subraya que desde "el máximo respeto a su intimidad y a sus derechos", la situación descrita por la plataforma públicamente" no se corresponde con la realidad en la que se ha venido desarrollando la prestación del servicio".

"La trabajadora viene desempeñando desde el año 2001 funciones vinculadas al Palacio Valdés Bazán y, en determinados periodos, también tareas en dependencias municipales, sin que por parte del Ayuntamiento, ni del actual equipo de gobierno ni de los anteriores, se haya cuestionado el correcto desempeño de su trabajo", explican desde el Consistorio.

En su momento, "la interesada planteó discrepancias sobre el alcance de algunas de las funciones que venía realizando y sobre su clasificación profesional, solicitando una nueva categoría y un incremento retributivo. Ante esa situación, y mientras se analizaba administrativamente la cuestión, se adoptó una medida de carácter provisional a fin de proteger a la propia trabajadora, consistente en liberarla de aquellas funciones que la trabajadora consideraba excedían de su categoría, manteniendo intactas todas sus condiciones laborales y retributivas", señala el Ayuntamiento.

Añade que "si bien la plaza y categoría se corresponde con la que obtuvo mediante oposición en 2003, la trabajadora decidió legítimamente acudir a los tribunales reclamando una superior categoría, siendo su pretensión desestimada tanto en primera instancia como en el posterior recurso planteado ante la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Asturias".

Así las cosas, dice el gobierno de Candamo, "la reclamación de una superior categoría ya ha sido desestimada por sentencia judicial firme".

"El Ayuntamiento quiere informar de que, respecto al último procedimiento judicial promovido por la trabajadora, la sentencia dictada ha descartado la existencia de cualquier tipo de acoso laboral y ha considerado que la medida provisional de liberación de determinadas funciones no debió adoptarse. En consecuencia, el Ayuntamiento asume dicha resolución y no va a recurrirla, con el fin de no perpetuar la judicialización de la controversia y de favorecer que la situación retorne cuanto antes a la normalidad, habiendo actuado en todo momento con el propósito de salvaguardar los derechos de la trabajadora", señaló el gobierno local en un comunicado.

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El Ayuntamiento de Candamo asumirá "estrictamente las resoluciones judiciales", concluye la nota.