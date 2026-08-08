Chano Domínguez y Trinidad Jiménez hacen magia con el agua en Candás: la pareja deleita con su improvisación y perfecta armonía en la presentación de "Paisajes del agua"

Temas inéditos de "Paisajes del agua", el proyecto común de del pianista Chano Domínguez y la flautista Trinidad Jiménez, canciones propias de cada uno que cambian completamente su sonoridad al tocarla juntos, y un momento de improvisación musical en el que los distintos instrumentos dialogaron entre sí en perfecta armonía; convirtieron la noche de ayer en Candás en un espectáculo mágico.

La mezcla en las distinta formaciones musicales de sus interpretes y la complicidad con la que ambos tocaban generó una mezcla irrepetible. Ambos artistas crearon un ambiente de gran intensidad y emoción en el que los cerca de 400 asistes disfrutaron durante la casi hora y media de concierto de una original fusión de jazz, flamenco, y paisajes sonoros inspirados en el agua.

Todo ello enmarcado en la XIV Semana del Jazz de Candás, que vivió este pasado viernes una de sus citas más esperadas de la edición en el escenario de la Antigua Fábrica de Conservas Ortiz.

Como cada noche durante esta ultima semana, a las 21.00 horas comenzaba el gran evento del día en el que el pianista gaditano y la flautista ofrecieron un repertorio que confirmó el atractivo de un festival ya consolidado dentro del panorama del jazz asturiano.

Hoy a la misma hora, el contrabajista Francis Posé acompañará a los "Valdés Brothers", hijos célebre pianista Chucho Valdés y nietos del legendario Bebo Valdés, otro de los grandes reclamos de esta edición, y en palabras del organizador del evento, Alejandro Lafuente, "tan buenos o mejores que sus predecesores", en un espectáculo que sin duda marcará a su publico.

La calidad musical de los invitados del festival impulsa una oferta cultural que no solo beneficia a los amantes del jazz, sino que constituye un motor de desarrollo y del turismo de calidad que la villa de Candás aprovecha para fomentar su hostelería. Asimismo, Lafuente valora positivamente la presencia de los artistas internacionales, señalando como su presencia continua impulsando la importancia del festival.

Uno de los elementos más característicos del Jazzcandas continúa siendo la Antigua Fábrica de Conservas Ortiz, un enclave patrimonial que aporta una identidad propia al festival. Sobre ello, Lafuente recalca el acierto social que supone reiventar los espacios industriales como nuevos epicentros culturales, especialmente aquellos que, como este, tienen una historia tan unida a la de su localidad.

Respecto al ambiente vivido estos días en Candás, resalta la animada atmósfera cultural que se extiende más allá del concierto gracias, en parte, a las jam sessions y a la presencia del curso internacional de interpretación que coincide en tiempo y espacio con el festival. Personas de todo mundo aportan a la villa un ambiente moderno, animado, cosmopolita y muy cultural.

Durante estas catorce ediciones el éxito del festival no ha parado de aumentar, gracias al trabajo de los coordinadores del festival y el apoyo del ayuntamiento y los locales de la zona, a los que la organización trasmite su agradecimiento.

Otra señal del éxito de la edición es su intensa agenda de actividades paralelas. Este año se completa la oferta con conferencias y talleres especializados, entre los que destaca el taller de baile, que año tras año cuenta con una enorme participación y popularidad.

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Con el respaldo del público y una programación de primer nivel, el Jazzcandas reafirma su papel como una de las principales citas culturales del verano asturiano, combinando música en directo, patrimonio industrial y la identidad de Candás en un festival que sigue creciendo edición tras edición.