Alain Fernández, director del Prendes de Candás: «El teatro costumbrista vive un buen momento, con nuevos autores y temáticas»

Alain Fernández Fernández es director del teatro Prendes, que acoge cada año el Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás, patrocinado por LA NUEVA ESPAÑA. La cita, que se desarrolla del 11 al 23 de agosto, alcanza su edición número 36 en un buen momento de abonados y de público en general, ganando afición entre la que hay juventud, algo que destaca y celebra Fernández.

-Trece compañías para esta edición. ¿De dónde proceden?

-Sí, una cada día. Son de Candás, de Gijón, de Valdés, de Siero, de La Felguera, de Soto del Barco, de Llaranes (Avilés) y de Nava.

-Los autores siguen eligiendo esta cita para estrenar sus obras.

-Sí, y que sigan estrenando aquí es muy importante. Sucede también porque la difusión a través de los medios, y sobre todo de este periódico, es tan relevante que se quiere estar en este salón con estrenos, demostrando también que siguen haciendo teatro costumbrista pero con temáticas actuales.

-¿Qué encontrará el público que acuda al Prendes?

-Disfrutará, tal vez se verá reflejado en algunos momentos en el caso de los asturianos. Los que no lo sean descubrirán cómo vivimos el teatro y esa manera tan nuestra de interpretar algunas situaciones de la vida. Por eso se llama teatro costumbrista asturiano.

-¿Vive un buen momento?

-Está en proceso de ser declarado como Bien de Interés Cultural. Que este arte tan nuestro esté siendo reconocido nos da un plus. Es un logro de todos los que lo hacen, también del teatro Pendres,y de los medios de comunicación que hacen posible que la gente sepa que existe este arte, que se siguen estrenando y representando obras, que hay nuevos autores con nuevas temáticas. El teatro costumbrista en Asturias está en un punto álgido.

-Año tras año las cifras de público acompañan.

-Sí, van creciendo y es destacable que sucede en todas las franjas de edad, eso es lo bueno. Yo estoy aquí desde 1994 y, si hacemos una evolución histórica desde ese momento, vemos que hemos pasado de una horquilla de edad de gente bastante mayor a una muy joven. Vemos familias enteras que acuden con niños y niñas de 8, 9, 10 años... Es importante no solo que haya público, sino también que estemos asegurando el público del mañana.

-¿A qué atribuye el auge de espectadores?

-Hay varios aspectos. No solo es por las temáticas nuevas y los autores actuales, sino también por el horario. Puede parecer una cosa tonta, pero pasar de las 11 de la noche, la hora que había antes para las funciones, a las 9 de la noche, que se puso tras la pandemia, ha hecho que suba el público. Por un lado, hace que la gente mayor siga viniendo o vuelva otra vez por esa hora más idónea para su ciclo vital. Y luego es un horario que también atrae a familias que vienen con los jóvenes o los niños más pequeños. Se mantiene ese horario de las nueve de la noche para todas las funciones. La gala, eso sí, será a las 8 de la tarde.

-Cuentan con la figura del abonado al salón. ¿También mejoran los números?

-Sí, por supuesto. El número de abonados también ha crecido. En estos últimos años ha aumentado un 40 por ciento. En este caso pasa igualmente después de la pandemia, con el cambio horario.

-Preparar un evento como este es un esfuerzo organizativo importante. ¿Cómo lo vive?

-Con muchos nervios al principio para que todo encaje. Para que las compañías puedan, ver los calendarios, cuadrarlos... A partir del momento en que la programación está en la calle, queda presentar la primera obra y que empiece la función. Pero al principio lo cierto es que con mucho nervio.

-¿Y después?

- Luego, cuando vas viendo el día a día, pues con mucha satisfacción. Y hay que agradecer a las compañías que sigan respondiendo, que sigan estrenando, que eso es muy importante. Y al público, a los protagonistas, y también a LA NUEVA ESPAÑA por estar apoyando año tras año esta manifestación teatral.

-El salón es un clásico que muchos marcan en su calendario de verano.

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-Es una oferta cultural única en Asturias. El hecho de que durante trece tardes seguidas haya una cita en un teatro con una función de teatro diferente cada día, es una cosa que no se hace en otro lugar de Asturias. Se puede asemejar un poco al Festival de Cine de Gijón, que durante una semana ves cine, cine y más cine. Pues aquí, durante trece tardes, lo que ves es teatro, teatro y más teatro. Después rematamos el viernes 28 de agosto, a las 8 de la tarde, con la Gala de los Premios Aurora, que es otra obra de teatro que escribo yo, y en el transcurso de la cual se entregan los galardones. Eso sí, es una gala mucho más divertida que la de los Goya o la de los Oscars. Este año lleva por título «Tal como yéramos de gala».