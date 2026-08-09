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Alfredo Pérez Berciano, Poeta del Alba en la 49.º Alborada de Candás: "Es un honor formar parte de una celebración tan vinculada a la identidad de nuestro pueblo"

La elección "responde a su extraordinaria labor como escritor, pero también al deseo de reconocer el talento de los artistas del municipio", destaca el Ayuntamiento

Alfredo Pérez Berciano.

Alfredo Pérez Berciano. / A. C.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Oviedo

El escritor candasín Alfredo Pérez Berciano ha sido elegido Poeta del Alba, una distinción con la que se reconoce su trayectoria literaria y su estrecha vinculación con Candás. La tradicional Alborada de la que será protagonista se celebra en el marco de las fiestas de El Cristo, que se celebran en la villa marinera del 11 al 15 de septiembre. La lectura del poema volverá a convertirse en uno de los momentos más emotivos en una cita que es encuentro entre la palabra, la música y una de las expresiones culturales más representativas y queridas de la capital de Carreño.

"Como buen candasín, es un auténtico honor haber sido elegido Poeta del Alba. Me hace una enorme ilusión formar parte de una celebración tan especial y tan vinculada a la identidad de nuestro pueblo", dijo Pérez Berciano tras conocerse su nombramiento para ser parte de este acto tan arraigado en la villa.

Por su parte, David González, concejal de Cultura del Ayuntamiento de Carreño, incidió en que la elección de Alfredo Pérez Berciano “responde a su extraordinaria labor como escritor, pero también al deseo de reconocer y poner en valor el talento y la creatividad de los artistas del municipio".

González incidió en que "esta era una idea que ya teníamos en mente desde nuestra llegada al Gobierno municipal y que, finalmente, hemos podido hacer realidad este año, reafirmando así nuestro compromiso con la cultura local y con el reconocimiento de quienes contribuyen a enriquecerla".

Nacido en Candás en 1977, Alfredo Pérez Berciano es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Oviedo y cuenta con una dilatada trayectoria profesional en el ámbito de la enseñanza. Desde el año 2001 forma parte del Colegio Delibes, en Salamanca, donde desarrolla su labor docente y participa en el equipo de coordinación académica responsable de la elaboración de diversos materiales destinados a la enseñanza del español.

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Paralelamente, ha desarrollado una sólida carrera literaria que le ha llevado a publicar las obras Los verbos en español (2005), Todo me sabe a ginebra (2012), Entre tú y yo (2018), Aunque tú no lo sepas (2020), Diaria-mente (2021), Esas pequeñas cosas (2024) y la antología de relatos La piel del invierno (2025). Asimismo, ha colaborado como letrista con el cantautor Pipo Prendes, ha participado en numerosas iniciativas literarias y ha impulsado el Club de Escritura Creativa “Viernes 13”, del que es fundador.

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