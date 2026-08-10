Crisis en el gobierno de Noreña: la Alcaldesa anuncia que retira a la concejala Ana González todas sus competencias

La alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, toma medidas drásticas: este lunes ha anunciado que retira a la concejala Ana González todas sus competencias, es decir Servicios a la Ciudadanía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Relaciones Institucionales. La regidora confirma así la pérdida de confianza en la que ha sido su teniente de Alcalde hasta hace unos días.

El detonante de esta crisis es el debate sobre el cierre al tráfico de algunas calles del centro de la villa los fines de semana del verano, una petición apoyada por algunos hosteleros que así se lo habría solicitado a Ana González. De ello se habló en el seno del gobierno municipal, pero inicialmente se decidió no adoptar la medida al menos por el momento. Después, la Alcaldesa se tomó unos días de vacaciones y Ana González, teniente de alcalde, quedó al frente del Ayuntamiento como regidora en funciones.

Fue entonces cuando González firmó una resolución para cerrar temporalmente al tráfico esas calles del centro, contra el critero acordado anteriormente en el ejecutivo y el de la propia Amparo Antuña. Era una medida "experimental", temporal, para "evaluar el impacto real en la movilidad de la zona, el grado de aceptación por los residentes, la viabilidad de su implantación definitiva en el futuro y el civismo de la ciudadanía, respetando las restricciones".

La resolución, una medida no del gusto de todos y también con oposición vecinal, se publicó el 20 de julio. Enterada Amparo Antuña, que se encontraba fuera de Asturias, regresó a Noreña el lunes de la pasada semana para que se revocara la iniciativa. Ese día se conoció la renuncia de Ana González a continuar como teniente de Alcalde y fue Pilar Cuesta quien asumió ese puesto.

Fue la propia Cuesta la que firmó la resolución para revocar la que anteriormente había suscrito Ana González. Así las cosas, restaba saber qué haría Amparo Antuña a la vuelta de las vacaciones, este lunes. Y la decisión no se ha hecho esperar. Esta mañana la regidora convocaba una rueda de prensa para anunciar la retirada de competencias a Ana González.

El anuncio se ha producido pasadas las 12.30 horas, en el Ayuntamiento de Noreña, donde ha comparecido la Alcaldesa. Esta ha asegurado que la pérdida de confianza en González ya se venía fraguando con anterioridad al debate sobre el cierre al tráfico de algunas calles de la villa.

La retirada de competencias supone también la pérdida del salario municipal que tenía asignado por la gestión de las áreas de Ciudadanía, Hacienda, Contratación, Patrimonio y Relaciones Institucionales.

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