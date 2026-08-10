"Es una decisión muy meditada a la vez que dolorosa", dice la alcaldesa de Noreña tras retirar las competencias a la concejala que fue su mano derecha

"Es una decisión muy meditada a la vez que dolorosa". Son palabras de la alcaldesa de Noreña, Amparo Antuña, esta mañana, tras anunciar que retira todas las competencias a la que fue su teniente de alcalde hasta hace unos días, Ana González. La regidora explicó que el deterioro de la relación entre ambas viene de atrás, ha sido progresivo en lo que va de mandato. Dio así a entender que el conflicto en torno al debate por el cierre al tráfico durante el verano de algunas calles puede haber sido el detonante, pero no la única causa.

La regidora ha agradecido el trabajo de Ana González durante estos años y señaló que ha habido una "pérdida de confianza" entre ambas. Amparo Antuña ha avanzado la reorganización del gobierno, con el reparto de competencias que deja González entre otras tres ediles de gobierno, con las que ha comparecido este lunes a mediodía en el Ayuntamiento: Pilar Cuesta, María Luisa Fonseca y Patricia Redondo.

La propia Amparo Antuña asume la portavocía del gobierno y el ámbito relacionado con Protocolo. Pilar Cuesta, que se queda como primera teniente de alcalde, se hace cargo también de Educación. Mientras, María Luisa Fonseca será segunda teniente de alcalde, asume Hacienda y el área relacionada con Asuntos Sociales. Patricia Redondo pasa a ocuparse de Infancia.

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La alcaldesa ha asegurado que pese a esta situación su intención es "seguir trabajando hasta el último día" del mandato. Antuña anunció en LA NUEVA ESPAÑA recientemente que no volverá a presentarse a las elecciones.