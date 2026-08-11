Candás ultima los detalles para sus fiestas de San Roque, este fin de semana

Las celebraciones en honor a San Roque volverán a congregar este fin de semana a vecinos y visitantes en Candás, con un completo programa festivo que se desarrollará el sábado 15 y el domingo 16 de agosto en espacios de la villa como el Parque Santarúa y el Monte Fuxa. Serán jornadas de gastronomía popular, música tradicional asturiana y animación para todos los públicos.

El arranque festivo tendrá lugar el sábado 15, a partir de las 15.00 horas, con la decimonovena edición de las tradicionales Jornadas de Comida Popular en el Parque Santarúa. Las actividades continuarán a las 17.00 horas al ritmo del pasacalles de la Fanfarría de Pepe el Chelo y sus Marchosos, cita previa al concierto del Grupo Nordeste, programado para las 20.00 horas en el mismo parque.

El domingo 16, día grande de San Roque, la actividad comenzará a las 13.30 horas con la celebración de la santa misa en la capilla del patrón. A partir de las 18.00 horas, la fiesta se trasladará al Monte Fuxa para dar paso a la concurrida romería de campo.

Es precisamente en el recinto de la pequeña ermita donde se vive uno de los rituales más arraigados de la villa marinera, el tradicional toque de la campana. Manda la costumbre que vecinos y veraneantes hagan repicar el bronce siete veces para solicitar la protección del santo y pedir un deseo de buena suerte, o incluso hasta nueve veces, según dicta la creencia popular para quienes buscan encontrar pareja en el año. Entre velas encendidas, empanadas, bollos preñaos y culinos de sidra compartidos sobre el verde, el repique continuo se convertirá un año más en el sonido característico del festejo.

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Para culminar la jornada, a las 20.00 horas la "Bandina de la Banda Gaites Candás" pondrá la nota folclórica con un pasacalles por la localidad, y el broche de oro a los festejos estará a cargo de DJ Guille Laiz, que hará bailar al público en el Parque Santarúa desde las once de la noche hasta las tres de la madrugada.