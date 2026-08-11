Pravia en el "Gran Prix" y lleno en el parque Sabino Moutas para ver la emisión del programa en pantalla gigante

"¡Pravia hace historia en televisión, vivámosla juntos!". Fue el lema de la convocatoria del Ayuntamiento para la noche de este lunes, que reunió a una multitud de vecinos en el parque Sabino Moutas para ver el "Grand Prix", famoso programa de televisión en el que participa el municipio.

Aunque finalmente el equipo de Pravia no logró imponerse al de Serranillos del Valle, con el que compitieron, vivió una jornada para el recuerdo por el hecho de haber llegado a este momento del programa y por la unidad vecinal para apoyar al equipo local.

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Sus integrantes acompañaron a los vecinos en el parque durante la retransmisión en pantalla gigante, desde las 21.45 horas. Su presencia en el programa de televisión supone una gran promoción para Pravia.