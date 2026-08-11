El Principado destina 222.000 euros a renovar el acceso a El Raitán, en Carreño

La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias saca a licitación la mejora del vial de acceso a El Raitán, en Carreño, con un presupuesto de ejecución de 221.825 euros. Las empresas interesadas en optar a la adjudicación del proyecto pueden presentar sus ofertas hasta el próximo 2 de septiembre.

La intervención prevista se centra en el acondicionamiento de un tramo de la antigua carretera general que conectaba Avilés y Candás. En la actualidad, este trazado da servicio directo como vía de acceso a diversas viviendas y explotaciones agroforestales de la zona. El consejero Alejandro Calvo señaló que el objetivo de esta actuación es "mejorar la seguridad vial y facilitar los desplazamientos de vecinos y usuarios".

Entre las actuaciones previstas destaca el ensanche de la calzada hasta alcanzar los 4,5 metros de anchura en los puntos donde la topografía lo permite, así como la renovación total del firme y de la señalización tanto horizontal como vertical. Asimismo, los trabajos incluyen una reforma integral del sistema de drenaje para la recogida y evacuación de aguas pluviales, lo que evita problemas de escorrentías y garantiza la conservación del trazado a largo plazo.

Una vez concluidas las obras, la velocidad máxima en la vía queda fijada en 40 kilómetros por hora en los tramos interurbanos, y se limita a 30 kilómetros por hora en los núcleos residenciales, donde se instalarán señales específicas para advertir sobre la presencia de reductores de velocidad.

De forma complementaria, el proyecto contempla la instalación de una canalización subterránea destinada a facilitar la futura implantación de la red de saneamiento, lo que deja preparadas las acometidas de las viviendas para cuando se ejecute dicha infraestructura.

Esta inversión se enmarca en el programa de obras cooperables que el Gobierno del Principado de Asturias desarrolla junto a los ayuntamientos para la mejora y conservación de las infraestructuras en concejos de menos de 20.000 habitantes.