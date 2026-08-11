La Sociedad Noreñense de Festejo abre por 24 horas seguidas un puesto para hacer nuevas altas de socios en los jardines del Ayuntamiento

La Sociedad Noreñense de Festejos (SONOFE) estará durante 24 horas ininterrumpidas realizando altas de socios en los jardines del Ayuntamiento de Noreña. La nueva junta directiva, formada por un grupo de jóvenes del concejo, ha tenido esta original idea para animar a todos los vecinos a sumarse a la entidad, cuyas fiestas del Ecce Homo son el próximo mes de septiembre.

“Los miembros de la directiva nos vamos a turnar para que siempre haya gente en la mesa durante esas 24 horas de seguido”, señala Pablo Rodríguez Olay, vocal de la junta de SONOFE. El punto de altas de socios se instalará este martes a las 10.00 horas y permanecerá activo hasta este miércoles 12 de agosto, a la misma hora.

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Se trata de una original idea con la que los jóvenes al frente de SONOFE buscan que ningún noreñense se quede sin su carné y conseguir así más fondos para la celebración de los festejos locales, que comienzan el 14 de septiembre con la novena del Ecce Homo y siguen con multitud de actividades y eventos que concluyen con el tradicional Baile del Caldo.