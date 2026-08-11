La Sociedad Noreñense de Festejo abre por 24 horas seguidas un puesto para hacer nuevas altas de socios en los jardines del Ayuntamiento
"Nos vamos a turnar para que siempre haya gente en la mesa", dice Pablo Rodríguez Olay, vocal de la entidad, quien indica que estarán desde las 10.00 horas de este martes a la misma hora del miércoles
La Sociedad Noreñense de Festejos (SONOFE) estará durante 24 horas ininterrumpidas realizando altas de socios en los jardines del Ayuntamiento de Noreña. La nueva junta directiva, formada por un grupo de jóvenes del concejo, ha tenido esta original idea para animar a todos los vecinos a sumarse a la entidad, cuyas fiestas del Ecce Homo son el próximo mes de septiembre.
“Los miembros de la directiva nos vamos a turnar para que siempre haya gente en la mesa durante esas 24 horas de seguido”, señala Pablo Rodríguez Olay, vocal de la junta de SONOFE. El punto de altas de socios se instalará este martes a las 10.00 horas y permanecerá activo hasta este miércoles 12 de agosto, a la misma hora.
Se trata de una original idea con la que los jóvenes al frente de SONOFE buscan que ningún noreñense se quede sin su carné y conseguir así más fondos para la celebración de los festejos locales, que comienzan el 14 de septiembre con la novena del Ecce Homo y siguen con multitud de actividades y eventos que concluyen con el tradicional Baile del Caldo.
- Georgina Rodríguez y Cristiano Ronaldo cancelan su boda tras conocerse una información de última hora: Gabriela Guillén destapa su romance con el futbolista
- Hallan el cadáver de un hombre flotando en el río Nora, cerca de Trubia
- Vox denuncia que el Principado quiere abrir un centro de menores extranjeros en La Florida, en Oviedo
- En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
- Localizan al hombre de 80 años al que buscaban desde ayer en Laviana en un matorral cercano al centro gerontológico en el que reside
- Asturias volverá a tener médicos en paro en un plazo muy breve, alerta el sector: estos son los plazos y las especialidades más afectadas
- Dos heridos graves al chocar una moto con un coche en la carretera de Luanco
- La Sidrería Silla del Rey baja la persiana tras 42 años de oviedismo y buena mesa