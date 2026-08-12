Ana González mantendrá su acta de concejal y seguirá en su grupo pese a no tener competencias: "No me voy de IPÑ"

Ana González Colunga, la hasta ahora concejala de Hacienda y Cuentas, Asuntos Sociales e Infancia en el Ayuntamiento de Noreña, afirma que continuará con su acta de concejal en la Corporación e integrada en el grupo municipal de IPÑ (Independientes por Noreña), que no tiene intención de abandonar. Así lo aseguró ayer a LA NUEVA ESPAÑA, tras anunciar la alcaldesa, Amparo Antuña, que le retiraba todas las competencias delegadas que venía ejerciendo en su gobierno, medida que supone también la pérdida del salario municipal que percibe como edil liberada.

La regidora compareció este lunes para comunicar su decisión de apartar a Ana González por "falta de confianza mutua" y ante el deterioro de una relación que vendría produciéndose a lo largo de este mandato. El detonante de esta crisis han sido los desencuentros en el debate sobre el cierre al tráfico de algunas calles del centro de la villa durante el verano, pero la Alcaldesa sostuvo que no hay una sola causa, aunque esta haya pesado.

"Me enteré por los medios de que no tenía confianza en mí, cosa que me extraña porque hicimos siempre el trabajo conjuntamente, yo le informaba de todo y nunca me manifestó esa desconfianza. Creo que Amparo está muy mal asesorada", asegura González, quien señala que su relación con Amparo Antuña supera los 11 años de trabajo político "porque siempre hemos estado unidas, principalmente por lo personal, nos considerábamos como hermanas".

Dada esa íntima vinculación, estos días están siendo "difíciles" para González. Ella sí apunta al tema del cierre al tráfico de algunas calles de la villa como causa de esta crisis política. Y Ana González ofrece una versión de los hechos distinta de la que hasta ahora ha trascendido. Niega, por ejemplo, que la Alcaldesa estuviese en contra de la actuación.

Según lo que hasta ahora se había conocido por fuentes próximas a la regidora, la idea de peatonalizar durante los fines de semana de verano algunas calles del centro se habló en el seno del gobierno noreñense. Pero se habría quedado en no hacer nada de momento. Amparo Antuña se tomó unos días de vacaciones y dejó a Ana González como regidora en funciones, dada su condición de primera teniente de Alcalde. Una vez al frente del Ayuntamiento, González firmó una resolución para hacer efectiva la medida, el 20 de julio.

Una vez supo de ello, Antuña suspendió sus vacaciones y regresó a Noreña para que se revocase la iniciativa. Ese día Ana González renunció a seguir como teniente de Alcalde. La regidora nombró a la edil Pilar Cuesta, que fue quien firmó la resolución para dejar sin efecto la de González.

Sin embargo, Ana González lo explica de otro modo. Indica que en el debate interno del gobierno noreñense sobre la peatonalización temporal "había una mayoría de tres personas, con el respaldo de la Alcaldesa, frente a dos, que no estaban de acuerdo". "Siempre hicimos todo por mayoría, y en la reunión Amparo había dicho que sí. Por eso me extraña mucho esa postura, creo que está siendo mal asesorada y quien lo está haciendo no busca el bien de Amparo, eso lo tengo muy claro", añadió.

Asimismo, Ana González señala que la medida para cortar algunas calles del centro de Noreña era una iniciativa "en prueba, para ver cómo funcionaba, cómo lo llevaban los vecinos y está claro que pueden surgir errores".

Asegura que seguirá en el Ayuntamiento, "con un gran compromiso como hasta ahora", y con su acta de concejal porque, señala, así se lo han pedido "cientos de vecinos" en llamadas y mensajes en los últimos días.

Y, por el momento, seguirá adscrita al partido del gobierno municipal, IPÑ, del que sigue siendo secretaria a nivel interno. "No me voy a ir de IPÑ, la Alcaldesa me quitó las competencias, pero no me apartó del partido y yo voy a seguir porque soy la misma persona que hace 11 años", dijo.

En cuanto a si seguirá votando en sintonía con sus antiguos compañeros responde que siempre ha tenido libertad para ejercer su derecho como representante público y que votará "consecuentemente". Asimismo, González sostiene que está "muy satisfecha y orgullosa" del trabajo realizado en el equipo de gobierno "porque Noreña ha dado un giro" y, en concreto, en sus áreas delegadas.

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"En Hacienda y Cuentas, que es de las concejalías más complicadas, queda todo perfectamente equilibrado, dejo estabilidad económica y financiera", dice González, quien espera que las nuevas responsables "sigan trabajando duramente".