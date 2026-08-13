Cogersa invertirá 2, 7 millones en un nuevo punto limpio y estación de transferencia para los concejos del Valle del Oso

El Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) licitará la construcción de una nueva estación de transferencia y punto limpio en los Valles del Oso que supondrá una inversión de 2,71 millones de euros. La instalación se localizará en Proaza y también dará servicio a los municipios de Teverga, Quirós y Santo Adriano.

Así lo anunció este jueves el consorcio, que se refirió a que el plazo de ejecución del proyecto será ocho meses y precisó que la instalación estará en Llaneces, en la parroquia de Caranga, junto a la carretera AS-228, que comunica Trubia con el Puerto Ventana. El futuro equipamiento sustituirá al que presta servicio en la zona desde hace más de 30 años y que se encuentra junto a la misma vía, que será demolido. En la zona se realizará una recuperación ambiental de la parcela, el acondicionamiento del terreno y la restauración forestal, con un presupuesto de 84.700 euros.

El nuevo complejo de Llaneces tendrá 7.221 metros cuadrados y estará dividido en dos zonas complementarias. Por un lado, la estación de transferencia, que recibirá los residuos municipales mezclados, conocidos como fracción resto, y los preparará para su transporte posterior hasta el Centro de Tratamiento de Residuos de Serín. Por otro, el propio punto limpio, que "permitirá a la ciudadanía entregar por separado residuos especiales del hogar, como residuos voluminosos y tóxicos, para facilitar su correcta gestión y reciclaje".

"La integración de ambos servicios en una misma instalación permite optimizar la gestión y facilita el acceso de la ciudadanía a la recogida separada", incidió el consorcio, que ya cuenta con siete equipamientos de este tipo en Cangas del Narcea, Coaña, Langreo, Mieres, Oviedo, Ribadesella y Sariego.

Las estaciones de transferencia son instalaciones intermedias que permiten recibir, compactar y agrupar los residuos antes de trasladarlos a las instalaciones centrales de tratamiento.

Noticias relacionadas

Los residuos municipales mezclados que se recogen en los concejos cercanos llegan a estas estaciones, donde se preparan para su transporte posterior al Centro de Tratamiento de Residuos de Serín. De este modo, se reducen los desplazamientos y, con ellos, tanto los costes como las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas al transporte.