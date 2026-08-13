Fallece Guillermo Ovidio Villa Balbona, exconcejal del PSOE en Noreña
Fue secretario de Formación en la Federación Socialista Asturiana y portavoz del Grupo Socialista en la Villa Condal
¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferenteAñádenos en Google
Guillermo Ovidio Villa Balbona, que fue concejal del PSOE en Noreña, falleció este miércoles a los 74 años. Nacido en 1952, economista, ingresó en el Partido Socialista Popular (PSP) de Asturias en 1976. Después, en 1978 se integró en el PSOE.
Tuvo responsabilidades en las ejecutivas de la Federación Socialista Asturiana, fue secretario de Formación en aquellos primeros años de la Transición y con 27 años ya era portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Noreña.
- En directo: movilización sin precedentes para seguir el eclipse en Asturias y preocupación por la nubosidad
- En imágenes: La iglesia de Santa María, en Villanueva, se llena para dar el último adiós a Enrique López
- Un negociador de la Policía Nacional evita que un hombre se arroje desde un decimoquinto piso en Oviedo
- Hallan muerto en su celda de la cárcel de Cantabria al autor del crimen de la confitería de Avilés
- Todo listo para la 'noche' más corta en Asturias: apenas dos minutos de eclipse total, temor a una desbandada de la costa al interior y enorme despliegue de emergencias
- El eclipse total desde Asturias: las mejores fotos de Gijón, Oviedo, Avilés, Centro, Oriente y Occidente
- Los vecinos de La Florida se concentran contra los planes del Principado para instalar un centro de menores tutelados en el barrio
- Conmoción en Cangas del Narcea por el atropello mortal de una mujer de 28 años, técnica de Cruz Roja: 'Era una bella persona y magnífica profesional