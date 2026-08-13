Fallece Guillermo Ovidio Villa Balbona, exconcejal del PSOE en Noreña

Guillermo Ovidio Villa Balbona, que fue concejal del PSOE en Noreña, falleció este miércoles a los 74 años. Nacido en 1952, economista, ingresó en el Partido Socialista Popular (PSP) de Asturias en 1976. Después, en 1978 se integró en el PSOE.

Tuvo responsabilidades en las ejecutivas de la Federación Socialista Asturiana, fue secretario de Formación en aquellos primeros años de la Transición y con 27 años ya era portavoz del Grupo Socialista en el Ayuntamiento de Noreña.