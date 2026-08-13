El Salón de teatro costumbrista de Candás alza el telón con éxito de público y risas: lleno hasta la bandera para ver "Que nos quiten lo bailao"

El Salón de teatro costumbrista de Candás abrió sus puertas un año más con el estreno absoluto de la obra "Que nos quiten lo bailao", a cargo del grupo El Hórreo, de Luarca. En el Prendes, lleno hasta la bandera, la nueva comedia de Mayusa J. Banciella, colmó las expectativas de un público entregado que regaló numerosos aplausos al legendario grupo valdesano, uno de los cuatro fundadores en aquella primera edición del salón en 1991.

Y es que son ya 36 años los que hace que el mundo de la escena costumbrista se reúne en la capital de Carreño. El público nunca falla, como se pudo ver en esta primera sesión. Sobre las tablas se representó este martes un nuevo texto, una comedia ambientada en los años ochenta, aunque con un lenguaje que adopta expresiones modernas, sobre la inauguración de un hotel para viajes del Imserso al que acuden tres mujeres que en lugar de descanso encontrarán un pasado que precisamente querrían olvidar.

Fresca y divertida, la obra desentraña las vidas pasadas de tres mujeres desencantadas, pero optimistas, interpretadas magistralmente por Chusa Juarros, Irene Fernández y Josefina Lombán. Una cuarta mujer debió haber subido al escenario, María Belén Pérez Soto, cuyo papel se integró en el de Josefina Lombán con aparente soltura, siendo dedicada la obra por parte del grupo de teatro a su compañera ausente.

La parte de Juarros, Fernández y Lombán arrancó carcajadas entre el público y hay que destacar también la actuación de Juanjo A. Tresguerres y Lara Fernández Quintana como el hilo conductor de toda la historia. Presentes en la práctica totalidad de las escenas, ambos actores fueron capaces de llenar el escenario con su presencia, buena dicción, y sentido cómico. Mención aparte merece el espacio sonoro de la obra, a cargo de Alberto Alonso Juarros, ganador de tres Auroras en la categoría, en los años 2022, 2023 y 2025, capaz de aportar ambiente y misterio al desarrollo de la función.

Y es que en el Prendes la ambientación juega un papel fundamental, al tratarse de un escenario que este año cumple 70. Singular como pocos, acogedor, con memoria incluso, como diría su director, Alain J. Fernández.

El Salón de teatro costumbrista de Candás se desarrollará hasta el domingo 23 de agosto con funciones todos los días, a las nueve de la noche, y una sesión adicional el viernes 28, a las ocho, para la gala de los premios, los Aurora. Este miércoles se produjo el estreno de un nuevo texto del genio del costumbrismo asturiano José Ramón Oliva, "La difunta y otres yerbes", a cargo del grupo de teatro Puente Arriba, de Nava.

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Hoy jueves se pone en escena "Más p´allá que p´acá", de Fernándo Valle Campal, con otra compañía emblemática de la escena costumbrista asturiana, el grupo de teatro Padre Coll de La Felguera. Mañana viernes será el turno del segundo de los estrenos que llevan la firma de José Ramón Oliva, "Aprendiz de gigoló", con el grupo de teatro gijonés de Rosario Trabanco.