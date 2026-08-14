La oposición en Noreña teme que la crisis interna en IPÑ afecte la estabilidad del concejo: "Es un claro ejemplo del desgobierno durante este último mandato"

Los partidos de la oposición en el Ayuntamiento de Noreña, PP, PSOE e IU, coinciden en que la crisis política abierta en el seno del equipo de gobierno de IPÑ no es una cuestión de su incumbencia al tratarse de un problema interno. No obstante, los populares y la coalición temen que pueda repercutir en la estabilidad de la gobernabilidad del concejo. Los socialistas, por su parte, creen que el mandato continuará sin afectar en ese sentido dado que el gobierno municipal tiene el presupuesto aprobado. Apuntan, eso sí, que es algo que "se veía venir".

El PP, con tres concejales, brindó su apoyo a IPÑ en la última investidura, y dio luz verde a dos presupuestos municipales en los que incluyeron algunas de sus propuestas de programa. "Lo hicimos porque queremos que Noreña vaya bien y haya estabilidad. Por eso ahora vamos a observar el tema no vaya a ser que desmadre, y lo haremos mirando porque no afecte en el día a día de los vecinos", señaló el portavoz municipal de los populares, Ascanio González.

En su opinión, la decisión de la regidora, Amparo Antuña, de despojar de las competencias delegadas a la hasta hace poco primera teniente de alcalde, otrora su mano derecha, Ana González Colunga, "es un asunto interno y nosotros ni entramos ni salimos".

Amparo Antuña anunció este lunes que retiraba a Ana González todas sus competencias, entre ellas la de Hacienda, una medida que además llevará aparejada la pérdida del sueldo municipal, pues la edil se queda sin áreas de gestión. La regidora indicó que su decisión se debe a una pérdida de confianza en la concejala en este mandato. No señaló los desencuentros en torno al debate sobre el cierre al tráfico de algunas calles de la Villa Condal durante los fines de semana del verano como única causa, si bien ese parece haber sido el detonante.

"Son cosas que no nos competen, no tenemos nada que ver en esa historia ni queremos, es un claro ejemplo del desgobierno de IPÑ durante este último mandato y parte del anterior. Es algo evidente", afirma el portavoz municipal de IU, Javier Ardura, sobre la polémica surgida en IPÑ que ha desembocado en esta drástica decisión, "meditada y dolorosa" a la vez, según indicó la Alcaldesa. Lo que sí preocupa a la coalición es si "estos ajustes internos" tendrán una afección sobre los noreñenses.

"Está claro que estas cuestiones no van a favorecer en absoluto al Ayuntamiento, tenemos fugas de agua sin atender, calles abandonadas llenas de 'escayos' y 100.000 euros invertidos en un auditorio al aire libre que no se usa y que ya hay que arreglar", señala Ardura, quien pone el foco de atención sobre el incremento de la carga de trabajo que soportará el equipo de gobierno con la salida de González. "Antes eran 6 y ahora son cinco, así que no creo que favorezca en nada a la gestión", indicó.

"Cierta tirantez"

Por último, el PSOE no cree que la salida de González vaya a afectar a la estabilidad del concejo, "ya que tienen el presupuesto aprobado y parece que va a seguir y no va a pasar al grupo de no adscritos, por lo que no creo que suponga problemas de gobernabilidad", indica el secretario de organización de los socialistas noreñenses, Francisco Fernández Palacios, quien dice que "este problema se veía venir".

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"El ambiente en los plenos entre Ana y la alcaldesa eran de cierta tirantez, es algo que pensamos que podía pasar", apunta Fernández. Una situación entre ambas políticas, que han trabajado codo con codo en los últimos 11 años, que vendría vinculada a esa falta de confianza que alega la Alcaldesa. Lo que esperan ahora en el PSOE es que el equipo de gobierno "ofrezca más diálogo y más manos tendidas al resto de grupos para acabar el mandato", concluye.