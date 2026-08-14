Un oso se pasea de noche entre las casas del pueblo quirosano de Llanuces: "Ya vino varias veces"

Un oso lleva varios días rondando durante la noche el pueblo de Llanuces, en el concejo de Quirós, y durante la madrugada del jueves su presencia quedó fotografiada entre las casas. El animal había sido visto ya en noches anteriores, según explican fuentes vecinales, que muestran su preocupación por la reiteración de las incursiones y aseguran que han puesto la situación en conocimiento tanto de la Guardia Civil como de la Consejería competente del Principado, sin que hasta ahora, según denuncian, se haya dado una respuesta al problema. «Nadie nos hace caso», lamentan.

Los primeros en advertir de la presencia del oso fueron los niños del pueblo. Fuentes vecinales explican que los críos llevaban varios días contando que habían visto al animal por Llanuces, aunque inicialmente los propios adultos no dieron demasiado crédito a sus avisos y pensaron que podían ser «cosas de guajes». Los avistamientos, sin embargo, continuaron y la fotografía tomada durante la madrugada del jueves terminó por confirmar que los pequeños tenían razón.

El oso fue fotografiado en pleno pueblo, entre las casas, después de que su presencia hubiese sido detectada en varias ocasiones durante los últimos días. Los vecinos insisten en que no se trata de un episodio aislado, sino que el plantígrado ha sido visto varias noches recorriendo las inmediaciones de Llanuces, una situación que ha ido aumentando la inquietud entre los residentes.

Preocupación

La principal preocupación expresada por los vecinos es la posibilidad de que se produzca un encuentro con el animal, especialmente en el caso de los niños. Son precisamente los más pequeños quienes, según las fuentes consultadas, comenzaron a alertar días atrás de que habían visto al oso por el pueblo. Ahora, una vez constatada su presencia, los residentes reclaman una actuación ante unas incursiones que se están repitiendo.

Los vecinos aseguran haber dado aviso tanto a la Guardia Civil como a la Consejería del Principado, pero sostienen que hasta el momento no han encontrado una respuesta efectiva. «Nadie nos hace caso», resumen desde Llanuces ante una situación que consideran preocupante por tratarse de un animal que está entrando de noche entre las casas y cuya presencia se viene repitiendo desde hace varios días.

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Lo que comenzó con los relatos de los críos ha terminado así por convertirse en una preocupación compartida en el pueblo. Primero fueron los niños quienes dijeron haber visto al oso; después llegaron nuevos avistamientos y, finalmente, durante la madrugada del jueves, una fotografía dejó constancia de su presencia en Llanuces. Los vecinos esperan ahora que sus avisos sean atendidos y que se adopten medidas ante las reiteradas apariciones del animal.