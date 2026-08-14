El Prendes se rinde al Lope asturiano: Oliva y "La Puente Arriba" triunfan en Candás

Candás vivió una gran noche de teatro en la segunda función del Salón costumbrista asturiano. El grupo naveto "La Puente Arriba" puso a vibrar al auditorio reunido en el Prendes. Aplausos y vítores cerraron hora y media de la mejor comedia en asturiano, obra de José Ramón Oliva Alonso, al que define como el "Eladio Verde del siglo XXI" el director del teatro candasín, Alain Fernández. De la producción de Oliva, solo este año hay cuatro obras con su firma en el salón.

La obra de este miércoles, un reestreno, llevaba por título "La difunta y otres yerbes". La escribe y dirige el propio Oliva, con el excelente elenco de actores y actrices de un grupo de teatro que ya el año pasado se llevó el premio Aurora al mejor texto estrenado en el Salón, por "La consulta de los llios".

Destacaron en el Prendes sobremanera todos sus intérpretes, especialmente sus protagonistas, Ángeles Llamedo, David Prieto, Pablo Martínez y Pepa Ortega, mientras que Teresa Rego, en el papel de la señora Blasa, que se pasó media función haciendo de muerta, y “carretada como un bulto”, descubrió como arrancar las risas del público sin mover un solo músculo. Estarse quieto y no hacer nada no son la misma cosa, dice el dicho.

La comedia divaga, en clave de enredo en torno a un supuesto asesinato, sobre asuntos que por otra parte se hacen actuales: la clase social y la propiedad como elemento diferenciador. La pobreza, el trabajo y el analfabetismo también salieron a escena. No está de más volver la vista atrás para mirar hacia adelante. Todo ello con humor, mucho humor, al que contribuyeron decisivamente las excéntricas interpretaciones de las hermanas Régula, Pelagia y Tarsicia, interpretadas por Mari Cruz Alonso, Carmen Uribesalazar y Ángeles Álvarez, respectivamente, y el dúo formado por los agentes de la Guardia Civil que interpretaron Juan José Arboleya y Jesús Gabriel Fernández, en acertado contrapunto el uno con el otro.

El público quedó complacido, en otra gran entrada del teatro Prendes, y se arrancó con varios minutos de aplausos y una cálida respuesta al terminar la obra. El grupo "La Puente Arriba", en el segundo día de funciones de esta trigésimo sexta edición del Salón de teatro costumbrista asturiano, dejó muy alto el listón para las funciones que quedan, aún once.

Anoche fue el turno del grupo de teatro langreano de Padre Coll, con la obra de Fernando Valle Campal "Más p´allá que p´acá" y esta noche le toca el turno, a partir de las nueve de la noche, a una de las compañías más laureadas y longevas de la escena asturiana, Rosario Trabanco, de Gijón, con la obra "Aprendiz de gigoló", con un texto del "Lope asturiano", José Ramón Oliva Alonso.

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Medio centenar de obras largas cuenta Oliva, a las que sumar 25 sainetes y cómo no, comedias de Sidros, enraizada en los Sidros y comedies, patrimonio cultural inmaterial de Valdesoto, de las que ha escrito 17. Lo llamativo no es la cantidad, sino la calidad, basta con haber presenciado ya alguna función de este año en el Prendes.