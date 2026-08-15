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El Festival de la Huerta de Pravia contará con más de una treintena de expositores en esta edición, la número 53

El parque Sabino Moutas acoge la cita los próximos días 21, 22 y 23 de agosto

Vista de los puestos en una pasada edición del festival.

Vista de los puestos en una pasada edición del festival. / A. P.

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Paula Tamargo

Paula Tamargo

Pravia

Todo listo en Pravia para que los próximos días 21, 22 y 23 de agosto el parque Sabino Moutas acoja una nueva edición de del Festival de la Huerta, la número 53. La emblemática cita prevé contar con más de 30 expositores de toda la región que llevarán lo mejor de la tierra para mostrar y vender en un evento que ese año tiene como invitado al concejo de Sariego. El alcalde de este municipio, Saúl Bastián, agradeció el gesto del Consistorio praviano y destacó la "buena sintonía" entre las gentes de ambos territorios en diferentes aspectos, así como el hecho de que comparten "tradición agrícola".

La inaguración, el viernes 21 de agosto, es a las 20.00 horas, con la presencia de la Banda de Gaitas Aires de Valdés. El sábado se desarrollarán varias de las novedades de esta edición de la feria, como el taller de fieltro, desde las 10.00 horas, y el de cestería, desde las 17.00 horas. Asimismo, el programa incluye juegos tradicionales infantiles para esta jornada, de los que se podrá disfrutar entre las 17.00 y las 20.00 horas.

También estará presente en la misma jornada la caravana del consorcio Cogersa vinculada a esta tradicional feria a través de sus campañas de compostaje. "La exposición de Pita Pinta Asturiana es otro de los alicientes para visitar la muestra, suponiendo un complemento perfecto para mostrar la tradición rural asturiana", destacaron desde el Ayuntamiento de Pravia.

El domingo, a las una de la tarde, está prevista la entrega de premios, además del anuncio acerca de cuál será el municipio invitado del próximo año.

Sonia Álvarez, concejal responsable del certamen, agradeció a los agricultores "su esfuerzo por traer a Pravia los mejores productos". Destacó además que, "tras las visitas realizadas hemos podido comprobar de primera mano la calidad de los productos que se presentarán al certamen".

Mientras, el regidor praviano, David Álvarez, invitó a vecinos y visitantes a disfrutar de esta cita tanto a través de lo que ofrece el recinto como sentándose a la mesa de los establecimientos hosteleros locales. Subrayó asimismo "la importancia de consumir productos agrícolas de cercanía, entendiendo esta actividad como fuente de riqueza económica que ayuda a mejorar nuestro bienestar pos sus características saludables y que además mantienen vivas las tradiciones del campo y asturiano".

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David Álvarez y Sonia Álvarez agradecieron también la implicación del gobierno municipal de Sariego, respaldando la muestra desde que recibieron la comunicación de haber sido designados como concejo invitado.

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