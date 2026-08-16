Narzana de Sariego cumplió con la tradición: San Pedrín de la Cueva, devoción entre gaitas y en asturiano

Al son de las gaitas y acompañada por sus fieles, la imagen de San Pedrín volvió a bajar este domingo desde su ermita hasta la cueva de Narzana (Sariego) para una de las fiestas más entrañables y queridas de la Comarca de la Sidra. Alejandra Martínez, Irene Heres, Carmen Cifuentes y Romina Cifuentes, cuatro mujeres del concejo, fueron las encargadas del traslado en una estampa típicamente asturiana que conjugó naturaleza, tradición y devoción. "Ha sido una maravilla, es la primera vez que vengo y me ha encantado", resumió la gijonesa Marta González.

La "baxá del santu" / R. J. A. O.

La tradicional "baxá del santu" comenzó poco antes del mediodía y condujo al interior de la cueva, donde aguardaban varios centenares de personas. Las cuatro porteadoras completaron el descenso hasta dejar la imagen junto al altar. Una vez dentro de la gruta, el párroco, Roberto Mata, ofició la tradicional misa en asturiano, acompañado por el Coro Santiaguín de Langreo, que puso música a la ceremonia y ofreció un pequeño concierto. La cueva volvió así a convertirse por unas horas en iglesia, en una ceremonia que constituye la principal singularidad de una celebración declarada Fiesta de Interés Turístico del Principado de Asturias.

Asistentes a la misa. / R. J. A. O.

La relación entre la gruta y la celebración religiosa tiene ya medio siglo de historia. Y es que hasta 1975 la misa se oficiaba en la ermita y fue a partir de entonces cuando comenzó a celebrarse en la cueva. Allí arrancó también la participación del Coro Santiaguín de Langreo y la celebración en asturiano.

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Este lunes, a las cinco de la tarde, se disputa el LI Motocross Internacional San Pedrín de la Cueva, en categoría MX Open Unión Europea. De martes tendrá lugar el tradicional desfile de carrozas, a partir de las ocho de la tarde, junto al reparto del bollu y el vino entre los socios y colaboradores. La jornada continuará con la verbena de la Orquesta Tango y el Grupo Tekila, fuegos artificiales a la una de la madrugada y, ya a las cinco, una chocolatada que pondrá fin a cuatro días de intensa celebración en Narzana.