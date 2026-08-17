Llaranes triunfa en Candás

El grupo de teatro Santa Bárbara de Llaranes se llevó uno de los más estruendosos aplausos en la noche del domingo en el Salón de teatro costumbrista de Candás con el estreno absoluto de la obra "Cita a ciegues…cola xusticia". La nueva obra de Carmen Campo Mier, la apuesta más rompedora de lo que va de certamen, conquistó al público, que llenó nuevamente el Teatro Prendes de la capital carreñense, y despidió a los actores y actrices de la agrupación avilesina con una sonora ovación.

La función destacó por un ritmo alegre y fluido, abordando temas actuales, como la soledad en la tercera edad y su encaje en formatos más modernos de socialización, como son las citas a ciegas. Su gran acierto radicó en la fluidez de los diálogos y el desarrollo de la trama, pero sobre todo en tres grandes actuaciones a cargo de sus tres principales intérpretes, Carmen Campo como Visi, Diana Suárez como Vanesa, y Bruno Pérez como Pelayo, en tres de las más naturales y divertidas interpretaciones de lo que va de Salón.

No se quedaron atrás buena parte del elenco de actores y actrices de la agrupación teatral nacida en 2001 en el poblado de Llaranes, especialmente Nieves Álvarez como Telva, y Luis Barrera, como Manolo. Y una mención aparte merece uno de los mejores decorados que se han visto estos días por Candás, que llevan la firma de Jesús Alfredo Suárez y Carlos Darío Valdés, quienes ya ganaron el premio Aurora al mejor decorado e iluminación en el año 2019.

El Salón de teatro costumbrista asturiano de Candás, en su trigésimo sexta edición encara su segunda semana de funciones con el estreno de un texto de Laura Camafreita Beato, Agua de Soto, a cargo del grupo de teatro Selena, de Soto del Barco, integrado por un elenco de intérpretes exclusivamente femenino. El grupo de teatro Selena se creó en el año 2012 a partir de un taller de teatro organizado por la Asociación de mujeres Selena de Soto del Barco, federado desde el año 2021, y que cuenta ya con 3 premios Aurora en su haber, conquistados en los años 2022, 2023 y 2025. Será a partir de las nueve de la noche en el Teatro Prendes.

Noticias relacionadas

Las funciones continuarán en sesiones a las nueve de la noche todos los días hasta el próximo domingo 23 de agosto cuando el grupo de teatro Carbayín reestrene "La maldición de la pita pinta", de José Ramón Oliva Alonso. No será, sin embargo, el cierre al Salón, que tendrá lugar el viernes 28, a las ocho, con la gala de entrega de premios Aurora, y el espectáculo "Tal como Yeramos (de gala)", dirigida por Alain Fernández y con decorados a cargo de Pepín Espiña.