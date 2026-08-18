De sorpresa en sor-presa en Candás

El empoderamiento femenino tiene, desde hace ya más de quince años, un sinónimo en Candás, y es «Les Ayalgues de Carreño», un grupo formado a la sombra del programa «Tiempo Propio» impulsado desde el Instituto Asturiano de la Mujer, y dirigido a mujeres mayores de 50 años. Pero lo que se inició como un simple taller que pretendía ser una manera de envejecer de manera activa y saludable se ha transformado para estas mujeres en la mejor forma de expresarse y de deleitar a un público que casi llena el coliseo Candasín en el marco del Salón de Teatro Costumbrista Asturiano de Candás.

Dos de las protagonistas, en prisión. | M. VELASCO

La obra cuenta la historia de un convento en el que unas monjas, cada una con sus peculiaridades, sufren con la escasez de medios de la orden a la que pertenecen y solo pueden prender la calefacción cuatro horas al día, pero en tandas de 15 minutos. El planteamiento inicial de la Obra que Laura Iglesia, otra gran mujer de la Escena Asturiana, ha compuesto para el grupo candasín nos hace temer lo peor por las ocurrencias de cada una de las Monjas del convento.

Las monjas, en un momento de su divertida interpretación. | M. VELASCO

Y así es.....desde bailar, cantar y viajar a mundos exóticos todo es posible en el mejor de los mundos. Pero, hay un pero muy importante y es que la Orden, cuya Madre Superiora reside en Sevilla, no solo no les permite ninguna actividad extra, sino que les condena a pasar más frio, reduciendo a dos horas el encendido del calor de combustión.

No podemos dejar de citar a todas las componentes del grupo que, cada una con su propia personalidad, hicieron las delicias de los espectadores. Desde Cari García, como madre superiora, pasando por Emi García como entusiasta bailarina, una sor-prendente Conchi Riveiro, una siempre espontánea y directa Cheres Quintín, una imprescindible Amelia González, unas ocurrentes y modernas Geli Garcia y Laura Fernández, sin olvidar las incombustibles Mari García y Cuqui Álvarez, todas ellas entusiasman al público. Y todas ellas bajo la dirección de Gemma de Luis, reconocida actriz y directora teatral que lleva años vinculada a este grupo de mujeres inigualables.

De nuevo el montaje contó con varias proyecciones que a modo de cortometraje desarrollaron varias escenas al más puro estilo del mejor humor televisivo inglés de los años 80. No podemos dejar de mencionar la presencia de un invitado fantasma, un médico que es el responsable de las desgracias que las llevarán a la cárcel, de ahí el título de la obra, «Sorpresa», y cuya identidad es revelada en la última proyección, lo que provocó las risas y aplausos del respetable.

Arte femenino

Lógicamente no habrá espoiler en este artículo, y tendrán que acudir a la próxima representación para poder disfrutar con el arte de estas mujeres. Por último en la parte técnica destacar la cuidada escenografía de Julián Rapp y la ambientación sonora a cargo de Noemi González. Vayan a verlas, disfruten con ellas y sigan su ejemplo, ya que año tras año nos demuestran que esta vida solo merece ser vivida si haces felices a los demás...Y ellas lo consiguen.

Noticias relacionadas

Hoy llega al Teatro Prendes otra Poderosa y Empoderada Mujer, Carmen López con «Casi cinco horas con Ramón». Será como ya es habitual después de la pandemia a las nueve de la tarde, y es que el tardeo teatral que se ofrece en Candás en este Salón de Teatro Costumbrista Asturiano que patrocina LA NUEVA ESPAÑA, es la mejor manera de conocernos y reconocernos cada vez más.